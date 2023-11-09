【2023稅貸戰】花旗推稅貸　特選客戶借多少才享實際年利率1.78%？

花旗銀行推出2023年稅季貸款，以月平息0.080%，貸款額150萬元及還款期12個月計算，特選客戶實際年利率低至1.78%。

該行稅貸貸款額最高達350萬元或月薪12倍，較低者為準，還款期由6個月至60個月。該行指，由即日起至2023年12月31日期間，成功申請該行稅貸，並於2024年1月14日或之前成功提取還款期為12個月或以上的指定貸款額，合資格客戶可尊享達8000元現金券。

現金券獎賞詳情：

貸款額（港元） 還款期 現金券獎賞 (HK$) 花旗私人客戶/Citigold客戶/Citi ULTIMA卡之持有人 其他客戶 150萬元或以上 24個月以上 $8,000 $4,000 12至24個月 $4,000 $2,000 80萬元至150萬元以下 24個月以上 $4,000 $2,500 12至24個月 $2,500 $1,500 40萬元至80萬元以下 24個月以上 $2,000 $1,500 12至24個月 $1,500 $1,000 10萬元至40萬元以下 24個月以上 $700 $600 12至24個月 $500 $400

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編輯：胡學能