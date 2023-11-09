AstraZeneca上調年度盈利預期 其有九種藥品收入超 10 億美元

AstraZeneca（AZN）周四（9日）上調了年度盈利預期，這主要得益於其抗癌藥物的強勁需求，該公司公佈的第三季度利潤 和營收均略高於分析師預期，盡管疫情用的疫苗銷售量下滑。

目前預計AstraZeneca全年每股核心收益將有低兩位數到低十位數的成長，而先前的預測則是高個位數到低兩位數的成長。她還預計總收入將以中個位數的百分比成長，而先前的預測是中低個位數成長。其癌症治療大片的強勁銷售和新興市場對其藥物的健康需求連續第三個季度抵消了其疫情疫苗和療法的銷售損失。其表示，在 2023 年的前九個月中，有九種藥品的收入超過了 10 億美元。

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如果不計入疫情產品的銷售額，以固定匯率計算，第三季新興市場的銷售額成長了 12%，達到 29.6 億美元。



AstraZeneca 是中國最大的外國製藥商，去年在中國的收入占到13%。中國市場的銷售額僅成長了 1%，這是連續第五個季度實現成長，但低於第二季 7% 的增幅。她表示，7月政府針對藥品和醫療設備銷售中賄賂醫生的行為發起了反腐敗運動，減少了促銷活動，這對中國的銷售產生了一些影響。

AstraZeneca 周四還宣布，它已從中國誠益生物購買了一種口服減肥藥候選藥物的獨家許可，價格高達約20億美元，這將推動其抗肥胖藥物的開發工作，從而參與到這個市場。

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記者：張瑋婷