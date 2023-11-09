【消費智慧】雙十一消費攻略 獲取最佳優惠的秘訣 商家不告訴你的優惠碼原來好易搵到 !

雙十一即將來到，對於不少購物狂而言，雙十一是一年中最令人期待的購物盛會。這個全球購物節提供無數優惠及折扣，但同時也可能讓人感到眼花繚亂。為了能夠在雙十一中享有最大的消費價值，今次為大家整理一些攻略及秘訣，助你慳得更多。

提前計劃和準備

在雙十一來臨之前，先定立購物清單，列出需要購買的物品及品牌。同時，研究和比較不同電商平台的價格和優惠政策，確定哪個平台提供最佳的價格和服務。

在雙十一來臨之前，先定立購物清單，列出需要購買的物品及品牌。同時，研究和比較不同電商平台的價格和優惠政策，確定哪個平台提供最佳的價格和服務。 關注預售和預告

很多電商平台會提前公布部分預售活動。這些活動通常提供更大的折扣和限時優惠，因此要及時關注相關消息，並在活動開始前做好準備。

很多電商平台會提前公布部分預售活動。這些活動通常提供更大的折扣和限時優惠，因此要及時關注相關消息，並在活動開始前做好準備。 使用價格追蹤工具

在進行購物前，使用價格追蹤工具來追蹤你感興趣的產品價格。這樣就能夠知道該產品在雙十一前後的價格變化情況，並確定是否為真正的折扣。

在進行購物前，使用價格追蹤工具來追蹤你感興趣的產品價格。這樣就能夠知道該產品在雙十一前後的價格變化情況，並確定是否為真正的折扣。 使用折扣碼和優惠券

許多電商平台在雙十一期間都會提供折扣碼和優惠券，可以進一步降低購物成本。確保在結算時使用相應的折扣碼，以獲得額外優惠，記得在結賬之前在網上尋找優惠碼。

許多電商平台在雙十一期間都會提供折扣碼和優惠券，可以進一步降低購物成本。確保在結算時使用相應的折扣碼，以獲得額外優惠，記得在結賬之前在網上尋找優惠碼。 注意限時特價和閃購

在雙十一期間，很多商品會推出限時特價和閃購活動。在這些活動中，商品的折扣非常大，但數量有限。因此，要密切關注這些活動，並儘早下單

在雙十一期間，很多商品會推出限時特價和閃購活動。在這些活動中，商品的折扣非常大，但數量有限。因此，要密切關注這些活動，並儘早下單 使用支付方式優惠

有些電商平台在雙十一期間提供特定支付方式的優惠，如信用卡折扣或支付寶紅包等，付款錢先看清楚分分鐘慳幾百。

最後，雖然雙十一提供大量優惠及折扣，但要記住理性消費，不要被過度的促銷手法所誘惑。根據自己的需求和預算進行選擇，避免不必要的消費

【溫股知新】只靠債息恐不足 權重科技要力谷

大中華區首間KidZania將登陸11 SKIES 近30品牌進駐 小朋友可體驗七大香港獨有職業，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6



港鐵11月12日推殘疾人士免費乘車優惠 陪伴照顧者也可免費乘車，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮