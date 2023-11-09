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【消費智慧】雙十一消費攻略 獲取最佳優惠的秘訣 商家不告訴你的優惠碼原來好易搵到 !

理財智慧 17:20 2023/11/09

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雙十一即將來到，對於不少購物狂而言，雙十一是一年中最令人期待的購物盛會。這個全球購物節提供無數優惠及折扣，但同時也可能讓人感到眼花繚亂。為了能夠在雙十一中享有最大的消費價值，今次為大家整理一些攻略及秘訣，助你慳得更多。

  • 提前計劃和準備
    在雙十一來臨之前，先定立購物清單，列出需要購買的物品及品牌。同時，研究和比較不同電商平台的價格和優惠政策，確定哪個平台提供最佳的價格和服務。
  • 關注預售和預告
    很多電商平台會提前公布部分預售活動。這些活動通常提供更大的折扣和限時優惠，因此要及時關注相關消息，並在活動開始前做好準備。
  • 使用價格追蹤工具
    在進行購物前，使用價格追蹤工具來追蹤你感興趣的產品價格。這樣就能夠知道該產品在雙十一前後的價格變化情況，並確定是否為真正的折扣。
  • 使用折扣碼和優惠券
    許多電商平台在雙十一期間都會提供折扣碼和優惠券，可以進一步降低購物成本。確保在結算時使用相應的折扣碼，以獲得額外優惠，記得在結賬之前在網上尋找優惠碼。
  • 注意限時特價和閃購
    在雙十一期間，很多商品會推出限時特價和閃購活動。在這些活動中，商品的折扣非常大，但數量有限。因此，要密切關注這些活動，並儘早下單
  • 使用支付方式優惠
    有些電商平台在雙十一期間提供特定支付方式的優惠，如信用卡折扣或支付寶紅包等，付款錢先看清楚分分鐘慳幾百。

最後，雖然雙十一提供大量優惠及折扣，但要記住理性消費，不要被過度的促銷手法所誘惑。根據自己的需求和預算進行選擇，避免不必要的消費

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責任編輯：陳玉蓮

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