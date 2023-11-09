【生仔系列】聖誕「懷孕」體驗！ 聖誕限定角色懷孕雪人、懷孕聖誕鹿及懷孕聖誕東尼首次登場

今年全城熱話包括談及生育獎勵金，生育變成人人都關注的議題，但到底「懷孕」是一件甚麼一回事呢 ? 本地創作品牌「東尼電機」以創意加幽默發明了一系列別具記憶點的產品，包括於2022推出人氣「懷孕動物」角色系列，以可愛小動物造型推出盲盒玩具，最特別之處除了抽選動物造型，還可打開「懷孕動物」肚皮為它接生，有機會抽到不同性別的動物BB，其中更有一成是龍鳳胎，絕對是「盲上加盲」。

創意無限的本地插畫家及發明家「東尼電機」首次同T.O.P合作搞搞新意思。今個冬天，東尼忙着幫一眾「懷孕動物」BB遷徙到「嬰國」過聖誕，豈料傳送裝置突然出現Error Christmas，未能如常運作。為讓一眾「懷孕動物」順利到「嬰國」，東尼實施緊急備用方案，召喚懷孕雪人和懷孕聖誕鹿幫助BB們大遷徙。

想捕捉史上最多懷孕動物大遷徙的黃金畫面，千萬不可錯過由11月22日至2024年1月14日期間上演的【T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙】！

T.O.P將搖身一變成大型「育嬰院」，一眾搞笑動物BB遍佈全場，打造四大打卡位。 3米高巨型懷孕雪人將冬日氣氛散佈旺角街頭 15倍放大懷孕聖誕鹿及其座駕「懷孕聖誕鹿車」 近距離接觸一對對動物「龍鳳胎」BB的「嬰國」

加上限量版「T.O.P x 懷孕動物」獨家精品換領及一系列商户聯乘活動，約定大家於聖誕佳節一起來一次「懷孕」體驗！

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責任編輯：陳玉蓮