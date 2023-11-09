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【大灣區】金管局與人行、澳門金管局簽署金融科技合作　同意沙盒聯網對接

宏觀解讀 17:13 2023/11/09

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【大灣區合作】金管局與人行、澳門金管局簽署金融科技合作　同意沙盒聯網對接

香港金管局公布，與人民銀行、澳門金管局共同簽署《關於在粵港澳大灣區深化金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》，同意將三地的沙盒或創新監管計劃聯網對接，包括人民銀行的「金融科技創新監管工具」、金管局的「金融科技監管沙盒」和澳門金管局的「創新金融科技試行項目的監管要求」。

金管局表示，透過簽署最新合作備忘錄和聯網安排，粵港澳三方將進一步深化大灣區金融科技創新交流合作，提供一站式平台推動三地跨境金融科技項目測試，強化三地金融科技創新監管的協同性。

金管局和人民銀行於2021年10月簽署《關於在粵港澳大灣區開展金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》， 同意建立粵港一站式金融科技測試平台，平台其後於2022年2月正式推出。

金管局總裁余偉文表示，高興與人行共同邀請澳門金管局加入一站式平台，提供更便利的監管環境，推動跨境金融科技項目的發展。金管局將繼續把握粵港澳大灣區發展機遇，與內地和澳門保持緊密合作，進一步推動大灣區的金融科技創新發展。

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編輯：麥德銘

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