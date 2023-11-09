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澳洲聖誕商品名似哈馬斯 被迫下架停賣

環球社會熱點 17:19 2023/11/09

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澳洲連鎖商店Kmart日前推出聖誕節食品包，但由於名稱與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）過於相似，引起當地猶太人社群不滿。最終，Kmart決定把有關商店下架。

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Kmart的聖誕節食品包在名稱上大玩「食字」，結合火腿（Ham）及聖誕節（Christmas）變成「Ham-mas」來命名產品。根據已刪除的介紹，產品用以保持火腿長時間新鮮。

澳洲猶太人協會表示，因產品名稱易於讓人聯想起哈馬斯，希望Kmart下架相關商品。協會其後表示，已接獲Kmart高層通知，已把「Ham-mas」下架。澳洲政府早於2022年時，已把哈馬斯定性為恐怖主義組織。

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Kmart母公司﹑澳洲零售商Wesfarmers已就事件道歉。發言人表示，產品設計時未有全面考慮，已停止出售相關商品。

社交平台X（前稱Twitter）有在協會發文中為商品辯護，在備註中指結合火腿及聖誕節名稱的雙關稱呼早已存在，而且之前亦有不少商家使用。

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責任編輯：吳漢培

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