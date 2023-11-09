▲ 【業績︱電動車】理想第三季虧轉盈、經調整淨利潤錄34.8億人幣 料第四季交付量最多達12.8萬輛

理想汽車 （02015） 第三季經調整淨利潤為34.8億元（人民幣，下同），去年同期為虧損12.4億元。理想預期今年第四季度收入總額為384.6億元至393.8億元，按年升117.9%至123.1%，而車輛交付量料為125,000至128,000輛，按年升169.9%至176.3%。

期內，理想汽車總交付量為105,108輛，按年增長3倍，按季則升21.5%。受惠交付量增加，車輛銷售收入336.2億元，按年升2.7倍，按季升20.2%。車輛毛利率為21.2%，按年升9.2個百分點，按季則微升0.2個百分點。

因此，上季收入總額為346.8億元，按年升2.7倍，按季則升21%，毛利率按年大升9.3個百分點至22%。

另外，自由現金流達到132.2億元，現金儲備達到885.2億元，均創季度新高。

理想汽車董事長兼首席執行官李想指，今年第三季度，面對強勁的市場需求，集團不斷提升產供銷協同能力 及生產能力，在交付表現上實現多項突破，成為首家達成50萬輛累計交付里程碑的中國新勢力車企。理想 L 系列的三款車型更是從8月開始連續三個月單車交付均突破萬輛。隨著業務規模的不斷擴大，集團將保持健康的盈利能力，並持續投入研發，支持理想汽車的長期發展。

他又指，首款5C純電超級旗艦車型理想MEGA進展順利，将於今年12月正式發佈，明年2月開啟交付。

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編輯：袁諾曦