軟銀因WeWork破產 而錄得52億美元的季度虧損

軟銀集團（9984）周四（9日）錄得52億美元的季度虧損，這是該公司連續第四個季度出現虧損，原因是軟銀減少了科技投資，並因WeWork破產而遭受打擊。她表示，日圓疲軟導致以美元計價的債務成本上升，使其受到擠壓。

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

截至9 月底的三個月裡，軟銀淨虧損7,890 億日圓（合52 億美元），而去年同期則獲利3.01 兆日元，當時軟銀出售了其在中國電子商務巨頭阿里巴巴（9988.HK ） 的大部分股份。

同時，其 Vision Fund 投資部門在最近一個季度實現了 214 億日圓的投資利潤，而在三個月前，該部門也實現了 1,600 億日圓的利潤。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

盡管該集團成功完成了期待已久的芯片設計公司Arm的首次公開募股（IPO），但由於Arm仍是該集團的子公司，因此其收益並不計入盈利，因此該集團的業績還是出現了 下滑。

【同場加映】溫股知新：只靠債息恐不足 權重科技要力谷

軟銀表示，它將無擔保的 WeWork 票據換成了股票和可轉換債券，並反映了上半年交易帶來的 216 億日圓損失。

雖然軟銀多年來已將對 WeWork 數十億美元的投資大部分減記，但軟銀周四表示，其為 WeWork 提供信貸支持的承諾使該投資公司上季度的負債增加了 575 億日圓。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷