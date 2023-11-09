  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美元持續回軟　中國再陷通縮

宏觀解讀 16:51 2023/11/09

分享：

分享：

由於聯儲局主席鮑威爾未有發表鷹派言論，加上美國財政部國債拍賣錄得不錯需求，10年期美債收益率進一步下挫至4.5%水平。市場對聯儲局再加息的預期降溫，並推前減息的時間表至下年6月，拖累美元下滑至105水平。現時，投資者似乎對環球經濟前景的樂觀情緒明顯降溫，油價亦因需求疲弱的預期回落至每桶80美元以下，值得留意的是，經濟前景遭下調意味聯儲局的收緊貨幣政策的行動或已經結束，反而燃點市場風險胃納，美股升勢持續。

中國經濟再度陷入通縮，通脹按年下跌0.2%，低於市場預期的-0.1%，受國際油價回調影響，工業生產者價格指數按年進一步下跌2.6%。市場對中國的再陷通縮反應不大，人民幣持續在7.3水平以下波動。筆者認為，投資者已經充份消化中國經濟疲弱的預期，加上本輪通縮受食物價格下挫帶動，通縮的長期趨勢尚未出現。在穩外匯的政策前提下，人民未必會在短期內再度減息，而中國當局增加支持房地產市場的預期，亦有助人民幣穩定。

責任編輯：梁浩碩

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略
開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 就業市場冷卻美元回吐　人幣市場情緒逐步修復
2023/11/07
就業市場冷卻美元回吐　人幣市場情緒逐步修復
外幣滙穗 - 聯儲局暗示停止加息　美元美債息同步回吐
2023/11/02
聯儲局暗示停止加息　美元美債息同步回吐
外幣滙穗 - 日本央行微調貨幣政策　日圓暫時走弱慎防反彈
2023/10/31
日本央行微調貨幣政策　日圓暫時走弱慎防反彈
外幣滙穗 - 圓匯突破150關口　中國財政加碼發力
2023/10/26
圓匯突破150關口　中國財政加碼發力
外幣滙穗 - 美國債息見頂回落　中國力挽外資信心
2023/10/24
美國債息見頂回落　中國力挽外資信心
外滙 人民幣 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績︱電動車】理想第三季虧轉盈、經調整淨利潤錄34.8億人幣　料第四季交付量最多達12.8萬輛

下一篇文章

【人民幣國際化】中行劉金：全球流動性供應倚賴少數貨幣　國際貨幣體系穩定性難保障
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款