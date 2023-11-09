美元持續回軟　中國再陷通縮

由於聯儲局主席鮑威爾未有發表鷹派言論，加上美國財政部國債拍賣錄得不錯需求，10年期美債收益率進一步下挫至4.5%水平。市場對聯儲局再加息的預期降溫，並推前減息的時間表至下年6月，拖累美元下滑至105水平。現時，投資者似乎對環球經濟前景的樂觀情緒明顯降溫，油價亦因需求疲弱的預期回落至每桶80美元以下，值得留意的是，經濟前景遭下調意味聯儲局的收緊貨幣政策的行動或已經結束，反而燃點市場風險胃納，美股升勢持續。

中國經濟再度陷入通縮，通脹按年下跌0.2%，低於市場預期的-0.1%，受國際油價回調影響，工業生產者價格指數按年進一步下跌2.6%。市場對中國的再陷通縮反應不大，人民幣持續在7.3水平以下波動。筆者認為，投資者已經充份消化中國經濟疲弱的預期，加上本輪通縮受食物價格下挫帶動，通縮的長期趨勢尚未出現。在穩外匯的政策前提下，人民未必會在短期內再度減息，而中國當局增加支持房地產市場的預期，亦有助人民幣穩定。

責任編輯：梁浩碩