▲ 【人民幣國際化】中行劉金：全球流動性供應倚賴少數貨幣 國際貨幣體系穩定性難保障

中國銀行 （03988） 行長劉金在2023金融街論壇年會「貨幣合作與國際貨幣體系多元化」平行論壇發言表示，隨着國際政治格局演變，一些國家政策的調整正在深刻影響國際貨幣體系，它在流動性、穩定性、公共產品屬性等方面的矛盾日益凸出，難以適應全球經濟發展的需要，一是主要經濟體貨幣政策顏繁調整，引發全球流動性劇烈變化，流動性過剩和不足的情況快速切換，當前全球流動性供應主要倚賴少數貨幣，穩定性難以得到保障。

他又稱，全球大量資金追求短期利益，頻繁跨境跨市場流動，影響實體經濟復甦和發展的質量。據國際貨幣基金組織統計，截至去年底，以全球股權和投資基金為代表的短期跨境資本流動規模，約為37萬億美元，較疫前增12%，為全球商品出口規模、貿易規模的1.5倍，全球投機資金對市場波動高度敏感，無序流動，反過來加大市場波動。

劉金又表示，主要國際貨幣的公共產品屬性正受挑戰，國際貨幣作為公共產品要保持貨幣信用，需要相關發行國履行貨幣信用的義務，應避免將此使用集團化、武器化，當前主要經濟體不僅面臨通脹攀升、債務負擔加重的問題，導致貨幣信用受到削弱，且在政策制定時往往以本國為先，損害大多數國家利益。

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編輯：胡學能