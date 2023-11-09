【反制偷車賊】華盛頓偷車案激增　警方免費向車主派發AirTag及Tile

▲ 華盛頓免費向車主派發藍芽追蹤裝置，協助車主來定位車輛，且找到追緝犯人的線索。

美國華盛頓偷車竊賊近日迅速增加，導致警方相當頭痛。為了應對問題，當地警方就決定將在車輛失竊率最高的地區，免費向車主派發藍芽追蹤裝置，包括蘋果（Apple）AirTag以及Tile，協助車主來定位車輛，且找到追緝犯人的線索。

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美國華盛頓特區市長 Muriel Bowser日前表示，由於區內車輛失竊問題愈趨嚴峻，因此決定免費派發AirTag和Tile。車主如有需要可作出申請，申請後警方會協助把AirTag或Tile藏在車上隱蔽處，並與車主的手機配對。如果車輛失竊，車主必須配合將定位資訊分享給警方。

華盛頓警方並未公開將派發多少定位裝置，但目前已經有超過1千位市民申請，並有數千位民眾申請「居家安全監視器補助」，每戶可獲得500美元（約3,904港元）預算，讓民眾可以在家門或公司門外，安裝監視攝影機。

事實上，這並非美國首次採取相應行動。紐約市警局今年稍早也曾推出類似的計畫，透過 AirTag來追蹤失竊車輛。

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責任編輯：曾曉汶

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