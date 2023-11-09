洞悉亞洲投資級別債券市場的長期價值

過去兩年，許多固定收益投資者均損失慘重。自2022年以來，全球各大央行跟隨聯儲局大幅加息，令全球債券價格持續受壓。亞洲方面，中國內房危機亦波及亞洲固定收益市場的部分領域。

自聯儲局於去年三月開始加息以來，聯邦基金利率累計上升了5.25%。我們相信全球加息週期即將結束。隨著更多證據印證此觀點，債券收益率持續上升的趨勢有望結束。投資級別債券市場將會最先受惠，一旦加息週期確定結束，將有更多投資者傾向於鎖定當前水平的收益率。

亞洲的通脹壓力相對於全球其他地區較為溫和，亦似乎逐漸緩解。因此相比其他地區，亞洲各地央行在貨幣緊縮政策上更加克制，亞洲企業所承擔的融資成本增加壓力也較小。

儘管受到中國經濟的拖累，亞洲仍然是全球少數甚至是唯一經濟增速相比去年加快的地區。國際貨幣基金組織預計，2023年三分之二以上的全球經濟增長將來自亞洲，同時考慮到亞洲企業的財務狀況仍然穩健，投資者可透過配置亞洲投資級別債券捕捉亞洲經濟增長。

亞洲投資級別債券的另一吸引之處在於其優厚的風險回報。根據彭博數據顯示，經波動性調整後，亞洲投資級別債券的表現依然優於同類資產。具體而言，2022年亞洲投資級別債券的降幅小於同類債券，其截至今年8月底的反彈幅度亦高於同類資產。

亞洲美元債券經風險調整後的回報率吸引

對於固定收益投資者而言，亞洲投資級別債券市場亦是全球投資組合中具吸引力的一環。該資產類別的收益率歷來與美國投資級別債券市場相當，甚至略高一點。同時，由於存續期較短，亞洲投資級別債券的利率風險顯著較低，能夠抵禦利率波動。近年來，全球資產投資者逐漸將亞洲投資級別債券視為獨立資產類別以進行配置。

最後，亞洲投資級別債券的需求主要受到本地投資者的支撐，這些投資者對本地市場的偏好有助穩定該資產類別的波動性。

雖然中國是亞洲投資級別債券領域的最大發行國，市場份額佔約四成，但其房地產行業僅佔當中一小部分，比例不足3%，因此對亞洲投資級別債券的影響非常有限。

選擇性投資

我們留意到數個領域的投資機遇，包括韓國保險企業、部分印尼主權及準主權發行人、日本和澳洲的金融機構和企業，以及部分印度和東南亞發行人。由於我們預期亞洲投資級別債券的回報表現將持續參差，謹慎挑選債券發行人依舊是投資關鍵。

責任編輯：梁浩碩

撰文：柏瑞投資亞洲固定收益團隊