▲ 【字節跳動】字節跳動旗下VR部門Pico裁減23%人手 CEO：對VR產業預期過於樂觀

由於全球對虛擬實境（VR）的需求減弱，外電引述消息人士指，字節跳動旗下VR部門Pico將會裁員，包括銷售、影片及平台營運團隊，並進行兩年前被收購以來最大規模的改革。內地傳媒引述Pico回應指，調整組織架構涉及縮減300多名員工，佔整體員工比例約23%。

據內部會議指，Pico將會保留硬件的團隊，但大部份的軟件團隊將併入字節跳動自己的產品開發團隊。據Pico行政總裁周宏偉表示，VR產業仍在非常早期的階段，以及公司對於產業及市場增長預期過於樂觀。他指，公司將會裁減來自銷售、影片及平台營運團隊的員工。

Pico指，調整組織架構是爲了更好地聚焦在硬件與核心技術的長期探索和突破上，以更大的決心創造長期價值。Pico強調，此次組織調整不會影響消費者購買和體驗Pico產品，公司將在產品研發和核心技術能力建設上加強投入。

消息指，由於前景黯淡，字節跳動近幾個月已經減少了將Pico發展為品牌的努力，而且，今年已有多位高階主管離開了Pico。

相關文章：

【字節跳動】字節跳動向美國員工回購3億美元股份 公司估值再較去年低26%

編輯：袁諾曦