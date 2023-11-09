殼牌起訴《綠色和平組織》 要求賠償損失210萬美元

據《綠色和平組織》和《路透社》看到的一份文件稱，殼牌（SHEL）正在起訴《綠色和平組織》，要求其賠償損失210萬美元，因為該組織的環保活動人士今年登上了殼牌公司正在海上運輸的石油生產船。

殼牌向倫敦高等法院提出索賠。 1 月份，綠色和平組織的活動分子在非洲北部大西洋沿岸的加那利群島附近登上了石油生產船，抗議石油鑽探活動，並乘船遠赴挪威。

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殼牌在發給《路透社》的一封電子郵件中證實正在進行法律訴訟，但拒絕對索賠金額發表評論。殼牌發言人說，在海上登上一艘行駛中的船隻是 「非法和極其危險的」，又指「抗議權是一項基本權利，我們絕對尊重這項權利。但必須以安全和合法的方式進行。」

這艘船的目的地是北海的企鵝油氣田，該油氣田尚未投入生產。四名綠色和平組織活動人士用繩索將自己從高速追趕船上的充氣艇上吊上船。長期以來，在海上抗議石油、天然氣或採礦基礎設施一直是綠色和平組織行動的一部分。

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根據路透社看到的一份文件，殼牌要求的賠償包括與航運延誤有關的費用、額外保全費用以及法律費用。綠色和平組織在一份聲明中說「這項索賠是該組織 50 多年曆史上對綠色和平網絡開展活動能力的最大法律威脅之一。」

該組織表示，如果綠色和平組織的活動人士同意不再對殼牌在海上或港口的任何石油和天然氣基礎設施進行抗議，殼牌將把損失索賠減少到 140 萬美元。綠色和平組織表示，只有在殼牌遵守荷蘭法院 2021 年下達的到 2030 年將排放量減少 45% 的命令的情況下，該組織才會這樣做。

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路透社看到的文件顯示，殼牌的承包商之一福陸（Fluor）（FLR.N）提出的約650萬美元的額外賠償要求尚未解決。 福陸沒有立即回應置評請求。

綠色和平組織說，殼牌和綠色和平組織在此案立案後進行了談判，但談判於11月初結束。它隨後將考慮下一步行動，包括如何阻止案件繼續進行。

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責任編輯：林衛