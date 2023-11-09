【搜游食誌@iM網欄】食不厭精 燴不厭細 齊魯家宴品高質魯菜

「嘩鬼」萬聖節不單是小孩、年輕人的歡樂節日，今年與老友相聚晚餐，亦適逢嘩鬼日，大家亦不拘小節配戴上我準備的各式飾品，倒也一下子年輕了廿多卅年！黃昏後，在中區、灣仔區亦陸續出現各式「鬼怪」，在低迷經濟氛圍下，帶來點點歡樂。

▲ 京燒羊腩做到色澤金黃，外酥內嫩，羊肉軟綿，羊脂經油炸溢出回味甘香。

友人歐遊2個多月，另一對座上好友又剛從日本清酒美食團歸來，亦想了一陣子選什麼餐廳？近日到訪了兩次齊魯家宴倒也不錯，環境舒適，魯菜在香港來說亦頗冷門，大家應會有點新鮮感。其實魯菜不能說成是冷門菜，畢竟「它」亦曾是八大名菜之首，系出官府帝皇之菜，惜時代的變遷，傳承之人又逐漸因成本、手藝繁複而日漸丟棄，魯菜的神髓影響頗深遠，能譽為宮廷御菜，好多地方菜亦深受其影響。如非精緻菜式，大家熟悉的滿漢全席中的漢菜，正是以魯菜為主。

▲ 樟茶鴨，巧手菜，屬燻鴨的一種，色澤栗紅帶油光，外酥裏嫩，帶有茶葉煙熏的特殊香味。

「齊魯家宴」的菜譜亦引用孔子論語中的「食不厭精，燴不厭細」，若經營者能深明聖賢的話，對自家出品必定有相當的要求。一行六人就開懷品嚐了18道美食，當中前菜甜品各3道，主菜亦12道，讀者們或會心想份量必定是小巧得很，非也，例牌份量亦蠻有山東好客，豪爽氣概，菜價、份量、質素絕對交足料。意外是讓大家最滿意的菜竟是樟茶鴨，齊魯家宴以精工細作的「魯菜風格」造菜，將鴨肉的味道、烹調的技巧，發揮得揮灑自如；鴨肉那股獨特酥香濃厚肉味，結合鹹香、蒸、炸、煙熏的烹製，肉質結實而不乾死硬，仍帶著滋味肉汁，嫩滑可口，皮下脂肪薄而不膩，表皮酥香，尚帶幾份柔軟，同一菜式，兩個月內品嚐了三次，齊魯家宴的樟茶鴨，水準均如一，屬必食推介。

▲ 煙熏白鱔用荷葉包裹炸過白鱔片，再煙燻，工序多，外皮香脆，肉質爽嫩可口。

因友人對內臟有忌口，有些好菜就未有品嚐了，仍是值得分享的是九轉大腸，那股軟糯纏綿味道，豬腸套豬腸的大腸燴得濃香，如配上白乾，豪邁山東漢子即眼前一亮；下欄貨豬大腸頓時變成人間美食。山東省位於渤海海峽，河、海鮮活必然成入饌食材，大家最熟悉莫過於蔥燒海參，是夜選了兩道魚鮮菜式，一道是煙熏白鱔，另一味是抓撈魚片，前者是欣賞廚師的廚藝技巧，荷葉包裹酥脆鱔片肉，再煙熏，工序繁複，那裊裊輕煙的煙熏味，絲絲滲出，荷香仍有餘韻，鱔肉爽脆，酥香表皮，保持入口酥脆，叫人每一口都食得愜意。抓撈魚片看似簡單，白灼去刺魚片伴以青蔬什菜，魚是選用山東本地特產鱍魚，肉質幼絲細滑，魚皮卻是柔中帶韌，簡單一撈水灼，保持原汁鮮味，刀功利落細緻，薄片又不帶刺，盡顯魯菜刀功。

▲ 鷄絲炒牡丹是一道輕盈清爽餐前熱菜,山東特產B B海蟄頭，狀如小花球。

魯菜深遠影響至東北菜，大家對「亂燉菜」都一般般，主因是賣相欠奉，掌勺人的功夫備受肯定，就試下白菜燉鮮比管，體驗一下菜式為何應以其文化、神韻為本，不應過度追求細緻，而這道燉菜著重小鮮魷的鮮香鹹味而非精雕細琢的手工菜。京燒羊腩亦是他們手到拿來的好菜。雞絲炒牡丹亦是每次必食的熱食前菜，牡丹是當地的BB海蟄，形狀如一朵小花，非常爽脆，配上雞絲快炒燴薄芡，清爽開胃菜，配上當天「酒仙」帶來的日本清酒，冰酌凍飲，妙極！

▲ 蔥油餅，不求花巧，鮮嫩蔥花，手搓麵糰，煎烤成餅，香酥味美。

山東餃子，外皮Q彈有咬勁，當然不會錯過，我仍是最愛他的御膳蔥油餅，名字好像有點誇！相信皇帝、妃子也愛吃此大餅，蔥花鮮嫩，蔥香四溢，半煎烤的大餅，香脆可口，揉麵的麵糰帶點筋度，增添一份溫暖的飽足感。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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