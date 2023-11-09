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【周大調富格曲@iM網欄】高級意大利會所 Cipriani Hong Kong

名人薈萃 18:12 2023/11/09

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中環的 Cipriani Hong Kong 享負盛名，由鄧永鏘爵士及意大利威尼斯 Harry’s Bar 的創辦人 Giuseppe Cipriani 合辧，至今已有十多年歷史。有別於一般餐廳，Cipriani Hong Kong 實行會員制，為私人會所，私隱度亦較高。上月初，著名葡萄酒拍賣行 Gelardini & Romani 於 Cipriani Hong Kong 舉辦了一名為 Solaia Wine Dinner 的葡萄酒晚宴。筆者有幸參與其中，渡過了一個愉快又難忘的晚上。

Cipriani Hong Kong 位處中環銀行街，中國銀行大廈內，入口設於橫街，方便私家車上落。中國銀行大廈又稱「舊中銀大廈」，於1950年落成，樓高17層，為當時本港最高的建築物，現已被列為一級歷史建築。

當晚的菜單如下:

  • CERVARO 2014
  • Octopus with Cherry Tomatoes and Black Olives
  • 八爪魚配車厘茄和黑橄欖
  • SOLAIA 1996
  • Rigatoni alla Bolognese
  • 蕃茄肉醬長通粉
  • SOLAIA 1986
  • Slow Cooked Wagyu Beef Short Ribs
  • 慢煮和牛小排
  • or 或
  • Grilled Lamb Chop with Grilled Vegetables
  • 烤羊排配雜菜
  • Classic Vanilla Meringue Cake
  • 經典雲呢拿蛋白蛋糕

 

晚宴設於餐廳的貴賓房內，有十二、三位賓客。餐廳的裝修沿用威尼斯總店的風格，古色古香。據聞座椅都來自威尼斯，非常典雅舒適。

晚宴開始，先來一杯2014年的 Cervaro。《Cervaro》 此名字來自十四世紀的貴族 Cervara，可說是意大利 Umbria 區的代表作之一。Cervaro 口感清新脫俗、富層次感，於業界比賽中獲得不少獎項。配菜方面，八爪魚燒得外香內軟，加上車厘茄的微酸與黑橄欖的鹹香，是個美妙的配搭。雖然是頭盤，份量卻比想像中大得多。貴族級的白酒，配上精心烹調的海鮮，為晚宴打開精彩的序幕。

第二道菜是以1996年的 Solaia 搭配蕃茄肉醬長通粉 (Rigatoni)。Solaia 是意大利 Toscana 的頂級佳釀，獲獎無數。手工長通粉帶著正宗《al dante》口感，肉醬「掛」在長通粉上，配上1996年的 Solaia，恰到好處，沒有半點油膩的感覺。

接著就是當晚的主角，1986年的 Solaia。市場上，這個年份的 Solaia 已經買少見少。餐單上可選擇慢煮和牛小排或烤羊排。太太選配了牛小排，自己就點選了烤羊排。上菜後，再相互交換試試。相比起96年的 Solaia，86年的 Solaia 更加香醇、複雜、有韻味，無論搭配慢煮牛排或烤羊排，都讓人一試難忘。

甜品是招牌雲呢拿蛋白蛋糕，跟之前的菜式一樣，份量比一般西餐廳大得多。蛋糕甜度適中，內裏的忌廉鬆軟可口，為晚宴劃下一個完美的句號。

美酒佳餚之外，拍賣行老闆兼主持人 Romani 熱情好客，風趣幽默，逗得大家都樂而忘返。

Grazie Mille !

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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