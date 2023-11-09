【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】無懼紐約馬拉松上斜落斜路段 「港一」阿歹全程均速跑出佳績

東京、柏林、倫敦、波士頓、紐約及芝加哥馬拉松為大家熟悉的六大馬拉松賽事，當中紐約馬由於有很多上斜落斜路段，被譽為其中一個最難跑的六大馬。雖然難度高，但剛於今個星期日（11月5日）舉行的紐約馬，共有51,402名參賽選手順利完賽，是今年全球最多人參與的馬拉松賽事，僅有531選手未能完成。

▲ 全球最多人參與的紐約馬拉松剛於星期日順利舉行。（圖片來源：TCS New York City Marathon facebook專頁）

在紐約馬男子組比賽，埃塞俄比亞跑手Tamirat Tola狀態大勇，以2:04:58衝線，打破2011年肯雅跑手Geoffrey Mutai保持了12年的2:05:06場地紀錄。女子組方面的競爭較激烈，雖然一眾跑手的速度未見特別快，兩屆奧運5000米獎牌得主、來自肯雅的Hellen Obiri在今年波士頓馬拉松已勇奪冠軍，10,000米及半馬拉松世界紀錄保持者、埃塞俄比亞跑手Letesenbet Gidey全程緊隨Hellen身後，直至最後幾英哩，Hellen才稍為加快保持領先優勢，以2:27:23首先衝過終點，較Letesenbet僅快6秒。

▲ Tamirat Tola打破紐約馬場地紀錄。（圖片來源：TCS New York City Marathon facebook專頁）

Hellen表示耐性在馬拉松比賽十分重要 , “In a marathon, it’s about patience.” Tamirat則指紐約馬現場氣氛一流, “The people of New York are amazing to give me moral support every kilometer, I’m happy.”

▲ Hellen Obiri成為34年來首位在同一年贏得波士頓馬拉松及紐約馬的女跑手。（圖片來源：TCS New York City Marathon facebook專頁）

講到今次紐約馬，不得不提今次比賽的「港一」謝覺偉（阿歹），他以2:30:13時間完成今次比賽，雖然未能打破東京馬拉松個人紀錄時間2:29:30，但阿歹已表示很滿意今次表現。「其實賽前都有啲緊張，因為始終第一次去美國，同埋唔係好適應太凍嘅天氣。」

▲ 阿歹以2:30:13完成紐約馬，成為「港一」。（圖片來源：阿歹）

同樣地，阿歹指紐約馬拉松氣氛十分好，建議大家有機會都要去參加一次。「今次比賽最大感受，係成個紐約市嘅市民打氣係十分之勁，大家一定要去感受吓紐約馬拉松氣氛！至於比賽最難之處，就係沿途都係起起伏伏，完全沒有一個平路位，好大挑戰性，好好玩！」

▲ 阿歹指紐約馬氣氛好正，好好玩！（圖片來源：阿歹）

今次看到阿歹在應付上上落落的路段，都能保持相當平均的速度，每公里都保持在3分33至3分35秒的速度跑，十分穩定及厲害。被問到當中竅門，他說：「所以比賽之前特別到麗江高原集訓，推動到我在今次紐約馬斜路及耐力的表現。」阿歹在8月底至10月初到海拔2500米高的雲南麗江訓練40天，累積跑近1000公里，累積攀升4568米。「高原集訓對我未來長跑和跑山之旅，相信會有好大幫助及經驗累積，知道未來怎樣去訓練及安排。」

▲ 阿歹全程比賽都能保持驚人均速。（圖片來源：紐約馬拉松手機app）

未來比賽方面，阿歹表示下個月會參加泰國清邁100公里UTMB越野山賽，到1月會挑戰香港馬拉松全馬賽事，至於對未來衝破全馬個人紀錄的信心，甚至會否更進取，阿歹很有信心地說：「一定會全力去！」

▲ 阿歹早前到麗江高原集訓，十分勤力。（圖片來源：阿歹）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！