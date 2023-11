【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】無懼紐約馬拉松上斜落斜路段 「港一」阿歹全程均速跑出佳績

東京、柏林、倫敦、波士頓、紐約及芝加哥馬拉松為大家熟悉的六大馬拉松賽事,當中紐約馬由於有很多上斜落斜路段,被譽為其中一個最難跑的六大馬。雖然難度高,但剛於今個星期日(11月5日)舉行的紐約馬,共有51,402名參賽選手順利完賽,是今年全球最多人參與的馬拉松賽事,僅有531選手未能完成。

▲ 全球最多人參與的紐約馬拉松剛於星期日順利舉行。(圖片來源:TCS New York City Marathon facebook專頁)

在紐約馬男子組比賽,埃塞俄比亞跑手Tamirat Tola狀態大勇,以2:04:58衝線,打破2011年肯雅跑手Geoffrey Mutai保持了12年的2:05:06場地紀錄。女子組方面的競爭較激烈,雖然一眾跑手的速度未見特別快,兩屆奧運5000米獎牌得主、來自肯雅的Hellen Obiri在今年波士頓馬拉松已勇奪冠軍,10,000米及半馬拉松世界紀錄保持者、埃塞俄比亞跑手Letesenbet Gidey全程緊隨Hellen身後,直至最後幾英哩,Hellen才稍為加快保持領先優勢,以2:27:23首先衝過終點,較Letesenbet僅快6秒。

▲ Tamirat Tola打破紐約馬場地紀錄。(圖片來源:TCS New York City Marathon facebook專頁)

Hellen表示耐性在馬拉松比賽十分重要 , “In a marathon, it’s about patience.” Tamirat則指紐約馬現場氣氛一流, “The people of New York are amazing to give me moral support every kilometer, I’m happy.”

▲ Hellen Obiri成為34年來首位在同一年贏得波士頓馬拉松及紐約馬的女跑手。(圖片來源:TCS New York City Marathon facebook專頁)

講到今次紐約馬,不得不提今次比賽的「港一」謝覺偉(阿歹),他以2:30:13時間完成今次比賽,雖然未能打破東京馬拉松個人紀錄時間2:29:30,但阿歹已表示很滿意今次表現。「其實賽前都有啲緊張,因為始終第一次去美國,同埋唔係好適應太凍嘅天氣。」

▲ 阿歹以2:30:13完成紐約馬,成為「港一」。(圖片來源:阿歹)

同樣地,阿歹指紐約馬拉松氣氛十分好,建議大家有機會都要去參加一次。「今次比賽最大感受,係成個紐約市嘅市民打氣係十分之勁,大家一定要去感受吓紐約馬拉松氣氛!至於比賽最難之處,就係沿途都係起起伏伏,完全沒有一個平路位,好大挑戰性,好好玩!」

▲ 阿歹指紐約馬氣氛好正,好好玩!(圖片來源:阿歹)

今次看到阿歹在應付上上落落的路段,都能保持相當平均的速度,每公里都保持在3分33至3分35秒的速度跑,十分穩定及厲害。被問到當中竅門,他說:「所以比賽之前特別到麗江高原集訓,推動到我在今次紐約馬斜路及耐力的表現。」阿歹在8月底至10月初到海拔2500米高的雲南麗江訓練40天,累積跑近1000公里,累積攀升4568米。「高原集訓對我未來長跑和跑山之旅,相信會有好大幫助及經驗累積,知道未來怎樣去訓練及安排。」

▲ 阿歹全程比賽都能保持驚人均速。(圖片來源:紐約馬拉松手機app)

未來比賽方面,阿歹表示下個月會參加泰國清邁100公里UTMB越野山賽,到1月會挑戰香港馬拉松全馬賽事,至於對未來衝破全馬個人紀錄的信心,甚至會否更進取,阿歹很有信心地說:「一定會全力去!」

▲ 阿歹早前到麗江高原集訓,十分勤力。(圖片來源:阿歹)

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑,跑咗去邊?@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!