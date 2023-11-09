【外滙走勢】花旗年尾前最睇好澳元 3個月內料見0.65

▲ 3大名家精選澳元為最值搏外幣

現時距年底只得35個交易天，奈何港股不爭氣，未如去年底狂升，反觀近日升市屬虛火，恒指在18000點得而復失。投資者唯有轉戰滙市，趁美元整固，非美貨幣伺機反撲「標尾會」，望搵快錢冀賺聖誕大餐。專家嚴選壓軸跑出的亮點外幣，花旗及華僑銀行不約而同以澳元為首選。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，年底前最看好澳元，主因有3：（1）中國經濟復甦和增加專項債券發行，向基建項目提供資金，或有利對澳洲的出口商品需求；（2）中國黃金周對澳洲旅遊業的提振，可支持澳洲的消費市道；（3）料澳洲儲備銀行明年2月或仍會加息，但其他主流國家的央行則可能已經結束加息周期。

廖嘉豪預期，澳元兌美元於3個月內預測為0.65，未來6至12個月預測為0.63。

星展則推介澳元及加元，星展銀行（香港） 環球市場策略師李若凡說，首選澳元和加元，主要是這兩種貨幣的淨短倉規模較大，令滙價進一步下跌空間有限。再者，內地推出財政刺激措施，以及進口又超乎預期，疊加油組（OPEC+）繼續減產，以及美元上漲空間不大，意味澳元和加元的下跌風險較小。

滙市達人精選壓軸突圍外幣

專家 推介外幣 主因 目標價 花旗廖嘉豪 澳元 內地經濟復甦利澳洲出口 3個月內挑戰0.65 華僑銀行王灝庭 澳元 中澳貿易改善 短線衝0.65 星展李若凡 澳元及加元 睇淡的空倉盤較少 澳元上望0.66、加元料試1.35

李若凡料，澳元兌美元若守住0.63至0.64的支持，可能上望0.6612；至於美元兌加元，若繼續在1.38至1.39遇阻，可能試1.35左右的水平。

華僑銀行香港經濟師王灝庭不約而同力薦澳元，他拆解，本周二（11月7日）澳儲行一如預期加息0.25 厘。但新任澳儲行行長Bullock表示需否進一步收緊貨幣政策，將取決於經濟數據等，市料加息周期結束，累澳元曾跌至接近0.64水平。

然而，王灝庭認為，中澳關係正常化，復添內地支持經濟穩增長，有助刺激大宗商品的需求，料澳元短線跌幅仍受限。從技術走勢來看，澳元在11月初已突破50天移動平均線的0.6393，可望維持上行態勢，否則或繼續在0.628到0.65區間內波動，但今年底目標價維持在0.64水平。

惟聯儲局主席鲍威爾昨（8日）拒評幣策，美元高企在105。上商研究部主管林俊泓估計，目前至年底匯市料鮮有突破，相信非美貨幣普遍橫行膠著， 暫難發掘可突圍跑出的外幣。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪