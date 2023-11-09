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【HONOR手機】HONOR X9b攻港　採自研「太極緩震架構」技術防爆

科技 16:02 2023/11/09

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HONOR今（9日）發布的「HONOR X9b」，採用自研「太極緩震架構」技術，並對機身的兩面四邊四角，共10個方位作全面防護，售價2,699港元。（陳靜儀攝）

抗跌防爆一向是手機用戶關注的話題，但大部分手機都只聚焦於屏幕保護，對整體的保護性略有不足。HONOR今（9日）發布的「HONOR X9b」，採用自研「太極緩震架構」技術，並對機身的兩面四邊四角，共10個方位作全面防護，售價2,699港元。

【AI挑戰】美國演員工會罷工結束　達成臨時協議保護演藝人員免受AI威脅

HONOR表示，HONOR X9b是全球首款獲「瑞士SGS全機五星抗跌認證」的智能手機，所採用的太極緩震技術，能使屏幕的整體強度提升3倍，即使手機掉落，也能實現軟著陸，減輕傷害。

點擊圖片放大
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另一方面，HONOR亦在手機屏幕和中框連接中引入獨家專利材料，使屏幕周圍形成微米級空隙，有效吸收高達1.2倍的墜落衝擊力。其底層架構和物料應用也是互相結合，為手機築起單體加固防護、環繞減振防護和圍壩密封防護三大防護層，使手機能抵禦高達1.5米的跌落。

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其他規格方面，HONOR X9b採用三鏡頭系統，包括1.08億像素超清主鏡頭、500萬像素超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭。該機亦搭載高通Snapdragon 6 Gen1 移動平台，GPU及CPU性能較上一代分別提升35%和40%。加上配備5,800mAh 電池，一次充電可為手機供電3天，該電池亦甚具耐用性，經歷 1,000次充電後仍能保持 80%容量。

記者：陳卓賢

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