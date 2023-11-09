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【港元定存】滙豐3個月港元定存息加至4.7厘息 本月首度出擊

Hot Talk 15:40 2023/11/09

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滙豐自下半年至今6度加港元定存息

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港元定期存款的市況終於打破大悶局，今天（11月9日）有4間銀行調整港元定期存款息，當中3間加息，最搶眼的是，滙豐於11月首度出擊，剛提高3個月年息0.2厘，新息率至4.7厘，又上調半年期0.1厘至4.6厘，兩息率冠絕4大行，較中銀香港、恒生及渣打的3個月及半年期劃一在4.5厘高。

不過，參考往績，中銀都在翌日緊跟滙豐加中長息。而對上一次、即10月13日滙豐突加3個月至4.5厘，其他3大行未幾即追貼看齊，市料另外兩間發鈔行日內或加息，以便睇齊龍頭大行。

集友108天港元定存 享4.95厘年息

今天集友新推108天享4.95厘快閃特惠息，起存金額為300萬元新資金，適合所有客戶在分行渠道開立，至下周三（15日）截止。同樣，大眾財務則調升4個月年息0.1厘，新報4.75厘，現時3個月、半年、7個月及1年年息皆報4.75厘。

至於建行亞洲例牌又加又減，微升1個月年息0.05厘至4.35厘，卻略減兩個月年息0.05厘至4.55厘。

市場緊盯滙豐加息後，中小行會否急掟彎掉頭加息，例如擅打高息牌的南商，昨（8日）突撤5厘息，3個月年息減至只得4.85厘等。

回顧今年滙豐的定存息策略，上下半年的取態大逆轉，上半年仍處於減息潮，下半年才展開加息，至今已6度加息，單以10月至今已3度出手。眼下滙豐的短息高於長息呈倒掛，畢竟下半年已累加3個月年息1.4厘至4.7厘，遂稍高於半年的4.6厘。

可是，該行對上一次加息是10月24日，當時勁升7天年息4厘至13厘，又大幅上調1個月年息5厘至9厘，但當時鮮有其他行跟加短存。

  • 高息王：
  • 3個月：
  • 大新6.1厘：個人稅貸客尊享，在4.1厘額外加兩厘，門檻1萬元全新資金
  • 花旗、創興及富邦齊享5厘：純定存
  • 半年：
  • 富邦5厘：個人客戶經Fubon+手機應用程式以合資格新資金開立，先到先得

再者，相比去年本港仍走資，第4季大小行瘋狂加息搶錢，其時恒生罕有突推半年5厘特高息，平保牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）更提供1年5.5厘，凸顯今年臨近年尾的搶存戰相對輕手，只是滙豐頻頻加息。

恒生回應指，該行會不時按市場情況提供定存息率優惠。現時客戶經恒生個人e-Banking或恒生Mobile App，以合資格新資金結餘1萬元或以上，設立3個月及6個月港元定期存款的特優年利率為4.5厘，而12個月年利率為3.1厘。

另大新回應查詢指，一般客戶3個月定存息現仍是4.1厘（門檻為20萬元至100萬元以下），但會因應當時市場情況而變動，並以該行不時公布的年利率為準。

順帶一提，虛銀再燒錢谷新客，Mox推全城最高活期息10厘，屬迎新優惠，且須完成任務等；遠較匯立（WeLab Bank）的3厘高。

上商研究部主管林俊泓拆解，龍頭大行逆市密密加息，相信加息主要反映年底季節性及明年春節的需求，適逢聯儲局短期內的減息預期降溫。

1個月港元拆息兩連升，現為4.92厘，林俊泓估計今年底回升至5.2厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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