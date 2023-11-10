【材·智論@iM網欄】從地板認證看ESG實踐

筆者一連寫了好幾篇「廁所文章」，都是由物業內洗手間設施的角度去看如何實踐ESG，其實那只不過是見微知著。一個物業可以實踐ESG的範疇有十分之多，今次讓我們看看遍布整個物業的建材：地板。

物業的每一吋地方，都需要使用地材。原來地材的使用量，大約佔一個物業建材總數的三分之一之多。可想而知，物料採購員在採購地材時，除了考慮地材的美觀、實用、易於打理等因素外，若能充分甚至優先考慮ESG元素，自然可以為物業提高ESG評分。

物料採購員如何知道一款地材是否符合ESG元素？最簡單直接的方法，就是向供應商或代理商查詢更多關於地材廠家的資料，看廠方及該產品能否提供和ESG相關的證書。論及這類證書，實在種類繁多，不同證書均針對不同的ESG範疇。讓筆者以公司旗下地材產品所擁有的證書為例，簡介一下與ESG實踐息息相關的證書。

環境（E）相關證書：

GREENGUARD：該認證表明地材符合嚴格的化學排放限制，並有助於更健康的室內環境，促進健康的室內空氣品質。

LEED：能源與環境設計領導力認證，標誌着地材有助於可持續建築實踐。

Crade-to-Cradle Certified®：該認證根據產品在整個生命周期中的環境影響和可持續性，證明生產商對迴圈經濟原則和可持續創新的承諾。

The Bue Angel：該認證是一個環境標籤，表示生產商採用低排放和環保的生產方法。

Österreichisches Umwetzeichen：該標籤授予符合奧地利高環境標準的產品。

M1 Certified：該認證表明產品揮發性有機化合物（VOC）的排放較低，確保良好的室內空氣品質。

French A+：這項法國認證對室內空氣排放進行評級，確保產品對室內空氣質量的影響最小。

FoorScore®：表明地材產品已經過獨立測試和認證，符合揮發性有機化合物（VOC）的室內空氣質量標準。該認證對於室內環境尤為重要，以確保地材不會向空氣中排放有害化學物質。

WELL認證：反映地材對更健康的室內環境的貢獻。

Environmenta Product Declaration（EPD）：該聲明是有關產品生命周期的詳細資訊，提供了對產品在其整個生命周期中對環境影響的見解。

社會（S）相關證書：

TFI-TÜV PROFiCERT：表明地材產品品質和安全的認證。

ASTM E648 / EN 13501-1：根據地材的預期用途和應用，可能需要滿足消防安全標準，臨界輻射通量的防火等級或歐洲防火等級。

DIN 51130 / EN 13893：該認證表明地材已在各種條件下進行了防滑測試，符合應用場所的防滑要求。

管治（S）相關證書：

ISO 9001：該認證確保生產商遵循嚴格的品質管理實踐。

ISO 14001：該認證確保生產商對環境管理和可持續發展的承諾。

物料採購員若確認一款地材擁有多個以上列舉的證書，就可以肯定該地材及生產商在環境保護等方面所投入的力度以及達到一定標準；而物業採用這些地材，自然就提高了物業及企業的ESG評分。所以那些證書不單單是一張張標籤而已，其背後所代表的ESG元素，將會在建材行業愈來愈重要。

作者簡介： 撰文：黃志明（Eddy） 集寶建業有限公司創辦人 集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

更多材·智論@黃志明（Eddy）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！