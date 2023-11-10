【材·智論@iM網欄】從地板認證看ESG實踐

上一篇文章
【談保說道】談醫療保險膠囊內窺鏡檢查 細數三大合資格賠償原則
筆者一連寫了好幾篇「廁所文章」，都是由物業內洗手間設施的角度去看如何實踐ESG，其實那只不過是見微知著。一個物業可以實踐ESG的範疇有十分之多，今次讓我們看看遍布整個物業的建材：地板。
物業的每一吋地方，都需要使用地材。原來地材的使用量，大約佔一個物業建材總數的三分之一之多。可想而知，物料採購員在採購地材時，除了考慮地材的美觀、實用、易於打理等因素外，若能充分甚至優先考慮ESG元素，自然可以為物業提高ESG評分。
物料採購員如何知道一款地材是否符合ESG元素？最簡單直接的方法，就是向供應商或代理商查詢更多關於地材廠家的資料，看廠方及該產品能否提供和ESG相關的證書。論及這類證書，實在種類繁多，不同證書均針對不同的ESG範疇。讓筆者以公司旗下地材產品所擁有的證書為例，簡介一下與ESG實踐息息相關的證書。
環境（E）相關證書：
社會（S）相關證書：
管治（S）相關證書：
物料採購員若確認一款地材擁有多個以上列舉的證書，就可以肯定該地材及生產商在環境保護等方面所投入的力度以及達到一定標準；而物業採用這些地材，自然就提高了物業及企業的ESG評分。所以那些證書不單單是一張張標籤而已，其背後所代表的ESG元素，將會在建材行業愈來愈重要。
作者簡介：
撰文：黃志明（Eddy）
集寶建業有限公司創辦人
集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。
更多材·智論@黃志明（Eddy）的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！