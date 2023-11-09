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美國猶太人買槍訓練自保 避去教堂不戴小圓帽

環球社會熱點 16:00 2023/11/09

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以巴戰爭持續之際，各地接連有針對猶太人的襲擊事件。美媒指於美國佛羅里達州，有部分本來抗拒槍械的猶太人，因憂慮人身安全開始購買槍械及接受訓練以自保，更有人選擇暫時不去教堂或不戴象徵猶太人身份的小圓帽。

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佛州有近74萬猶太人居住，是以色列以外最多猶太人聚居地。該州的槍械管制較寬鬆，但不少猶太人本來不傾向在家中擁槍。

不過自巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲以色列以來，部分居住佛州的猶太人表示，他們雖對擁槍權仍持保留態度，但仍選擇武裝自保。

《彭博社》報道，來自佛州的48歲老師富雷爾（Vicky Furer）自幼從以色列移居美國，她考慮到家中有3名孩子，為自保決定購買槍械，並與其他猶太婦女一起學習用槍射擊。

富雷爾稱出於恐懼，她決定不再前往猶太教堂。

大邁阿密猶太基金會（Greater Miami Jewish Foundation）主席所羅門 (Jacob Solomon) 表示，部分猶太人更選擇不在公共場合佩戴基帕 （Kippah，猶太男性戴的小圓帽）。

【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事 【下一頁】

美國聯邦調查局（FBI）上月於佛州處理近12.4萬宗槍械背景審查申請，按月大增3成，遠高於全國平均增幅8%，按年亦增12%。

為猶太人提供安全服務的非牟利組織Magen Am USA表示，暫時已接獲各地約千宗電話求助個案，希望該組織為他們提供槍械訓練、為校園配備武裝警衛或就槍械問題尋求建議。

《彭博社》引述槍店老闆表示，最近幾周有更多猶太人購槍，他們自稱是猶太人並對哈馬斯和反猶太主義表達擔憂。

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責任編輯：鄭錦玲

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