【Softbank】軟銀財年第二季虧損近500億港元、遜預期　ARM上市助願景基金轉賺

日本軟銀集團（SoftBank Group，日：9984）公布截至9月底財年第二季度業績，單季收入按年增4%至1.67萬億日圓（約115億美元），虧損9311億日圓，高於市場預期的虧損1141億日圓。以軟銀集團所用的季度匯率，集團單季虧損約64億美元，折合499億港元。

軟銀集團為連續第四個季度錄虧損，公司解釋，主要因部份投資減值及日圓貶值推高以美元計價的債務成本。軟銀集團維持派息每股22日圓，料全年度派息44日圓。

軟銀旗下願景基金（Vision Fund）連續兩季錄得投資收益，財年次財季實現214億日圓的投資收益，主要得益於Vision Fund 1（SVF1）將其持有的半導體科技公司Arm（美：ARM）25%股份出售予母公司。

不過，軟銀其他投資公司價值下降，抵銷願景基金盈利利好。

綜合財年首兩季表現，軟銀集團上半年虧損擴大至1.41萬億日圓，去年同期為虧損1291億日圓；營收3.23萬億日圓，按年增長1.4%。

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編輯：許明麗