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【SONY業績】索尼上季經營利潤遜預期　惟PlayStation 5銷量升近5成、助遊戲業務銷售升逾三成

股市 15:07 2023/11/09

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【SONY業績】索尼上季經營利潤遜預期　惟PlayStation 5銷量升近5成、助遊戲業務銷售升逾三成

索尼（美：SONY）截至9月底止，第二財季經營利潤2630億日圓，按年跌28.8%，亦低於市場預期的3024.6億日圓，純利為2001億日圓，按年跌29%。

期內，銷售為2.8萬億日圓，按年升8%。遊戲業務銷售按年升32.4%至9541億日圓，經營利潤升16.2%至489億日圓，主因受惠硬件及數位版和附加內容的銷售上升，其中，硬件銷售達2875.1億日圓，按年大升6成，PlayStation®5主機則售出了490萬部，按年升48.5%。

展望未來，索尼將今財年的銷售預測上調1.6%至12.4萬億日圓，經營利潤維持1.2萬億日圓，大致符合市場預期，純利調升2.3%至8800億日圓。

同時，集團預期，今財年遊戲業務經營利為2700億日圓，音樂業務為2950億日圓，半導體業務為1950億日圓，電子產品為1800億日圓，電影業務為1150億日圓。

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