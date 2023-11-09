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【向蘋果施壓】Google再出招　聯同歐洲電訊商迫Apple支援RCS即時通訊

科技 15:03 2023/11/09

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Google是次聯同歐洲電訊商，去信歐洲委員會，盼能借助歐盟的力量，向Apple施壓。

Google一直堅持希望蘋果（Apple）同意將iMessage開放，且採用RCS短訊服務，打通即時通訊服務。不過，就算Google採取任何方法，Apple仍不為所動。近日Google又再次出招，是次聯同歐洲電訊商，去信歐洲委員會，盼能借助歐盟的力量，向Apple施壓。

【向蘋果施壓】Google於拉斯維加斯投放大型廣告　籲蘋果支援RCS

【RCS短訊】不向Google低頭？　蘋果CEO承認無計劃加入RCS短訊服務

據AppleInsider報道，Google與多家歐洲大型電訊商，如：Deutsche Telekom、Orange、Telefonica 和 Vodafone，攜手去信歐洲委員會，要求將Apple iMessage評定為「核心平台」，且要求對方開放平台和支援RCS即時通訊方案。

根據歐盟《數碼市場法》，若歐盟將該服務認定為「核心平台」，企業必須要將服務開放予第三方接入。此舉主要是保障當地消費者和市場，減少壟斷的情況。

較早前，三星（Samsung）也聲援Google，推出一則「藍綠泡泡想在一起」的廣告，呼籲Apple加入RCS通訊協定。

【Samsung系統】Samsung推「Try Galaxy」網頁模板　可在iPhone試用Galaxy系統

責任編輯：曾曉汶

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