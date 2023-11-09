【中小企】數碼轉型事半功倍　慎選解決方案兼年輕員工助力

港8月零售銷貨值為324億元，較去年同期升13.7%。零售稍見起色但出口仍然疲弱，各企業都努力爭取疫後機遇，但客戶在疫下已改變了消費及採購習慣，不會再「回到過去」，香港中小型企業聯合會永遠榮譽會長麥美儀接受訪問時表示，數碼轉型是必須的，也是一大挑戰。中小企在資金、市場推廣、人力資源、技術創新、減低成本方面都需要幫助。尤其要做好IT技術的相關部署，或可比人行快一步。

「不少中小微企熟悉自己的行業，但對科技的了解有限，公司內更缺乏科技人才，支持數碼轉型。」所以，向外求助可能事半功倍。而企業本身要有預算及投入時間，若投資很少錢，要找不同的解決方案幫手，不是找一個解決方案就可以。經驗亦令麥美儀明白，每次轉型都要有年輕人參與，過去她作為父親公司的第二代協助轉型，今日她亦有年輕的合作夥伴幫助轉型。「中小企在這段期間，有第二代肯幫手，明顯行得快一點。」沒有第二或第三代幫手，就要靠員工的助力。但在搶人才的時勢下，中小企搶人、留人才的挑戰更大。「薪酬及福利是最大的前提，中小企的工資可能要比市場高少少。」

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(特約)