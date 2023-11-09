【大行報告】券商：領展股價與美十年債息關聯度高　若息口見頂或開始下調、領展吸引力增（附目標價）

▲ 【大行報告】券商：領展股價與美十年債息關聯度高 若息口見頂或開始下調、領展吸引力增

領展 （00823） 上半財年積極調整債務組合，以降低利息支出。券商普遍認為，領展調高固定債務比率及減價行徑恰當，基於股價與美國十年期債息關聯度高，若息口見頂或開始下調，領展吸引力將大增。不過，基於市場普遍預期息口會於高位維持更長時間，券商紛調低領展目標價。

瑞銀指，領展香港、內地及國際物業組合的租戶銷售額，均已超越疫情前水平，而且平均借貸成本只溫和上升至3.74%，淨負債水平維持18%，對股價影響中性，未來股價表現將視乎美國十年期債息走勢。該行稱，領展管理層預期下半財年續租租金調整率或會較上半財年的8.7%略為回軟，但全年仍能達到中高單位數水平，而且全年借貸成本料維持4%以下，因固定利率債務已達七成。

花旗：四類投資者會買入領展

瑞銀表示，領展香港零售物業上半年租戶銷售額僅升3.1%，較首季的4.4%放慢，而且跑輸整體香港零售銷售額的16%增長，但續租租金調整率則高於其他同業。瑞銀將領展目標價調低9%至53.9元，以反映利率高企，評級維持「買入」。

花旗指，領展一直是利率的替代品（proxy），當美息見頂，為了鎖定高股息率及潛在資本增值，收益基金、對沖基金、本港高淨值客戶及本港散戶共四類投資者，都會成為領展股價的買家，預期領展今年每基金單位分派約2.55元，其後便觸底回升，料2024至2027財年每基金單位分派的複合年均增長率（CAGR）約5%。

「由於領展股息率逾6厘，加上股息增長5%，意味每回報約11%，相信可吸引追『息』一族。」

摩通：領展股息將於今年見底

花旗稱，現時領展預測股息率與美十年債息差距約200點子，高於長期平均的160點子，但息口接近見頂預期下，與息口敏感的領展吸引力提高。不過，花旗調低領展目標價18.6%至50元，以反映股價折讓幅度擴大，評級維持「買入」。

摩根大通表示，由於領展減債60億元，加上固定利率債務已升至七成，故利息支出增幅低於預期，該行調高全年每基金單位分派預測至2.61元，意味按年減少5%，但預期股息於今年見底，隨利息下調，利息支出將會下降。

高盛料領展全年經常性盈利增長12%

摩通稱，領展管理層自今年初以來多次強調領展3.0策略，希望轉型至輕資產模式，但有關策略仍有待時間證實，若領展開始實踐3.0策略，或會成為股價及股息的催化劑，而即使領展進行回購，相當規模也不大。該行指，由於缺乏併購消息及資本回籠計劃，領展股價今年來跑輸大市，當明年息口下調時，相信是重新買入領展的機會。

高盛指，領展業績無驚喜，鑑於海外併購項目會為全年提供利潤貢獻，預期領展全年經常性盈利增長12%，每基金單位分派2.59元，股息率可見6.7厘，較美十年債息高2.1厘。高盛予領展目標價57.3元，維持「買入」。

券商 評級 目標價 高盛 買入 57.3元 瑞銀 買入 59.2元>53.9元 花旗 買入 61.4元>50元 摩根士丹利 增持 44元 摩根大通 中性 38元>39元

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編輯：陳韻妍