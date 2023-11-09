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【AI挑戰】美國演員工會罷工結束　達成臨時協議保護演藝人員免受AI威脅

科技 14:32 2023/11/09

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美國演員工會與各大製片公司針對改善待遇和規制AI等達成臨時協議，罷工劃下句點。

人工智能（AI）技術極速發展引起不少議論，如美國演員工會（SAG-AFTRA）早前也就因憂慮遭不斷進化的AI搶走飯碗，以及向資方要求調薪進行罷工。經過接近4個月後，美國演員工會今（9日）宣布，與各大製片公司針對改善待遇和規制AI等達成臨時協議，罷工劃下句點。

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代表16萬名演藝人員的美國演員工會，自7月14日開始進行罷工行動，主要是向資方要求調薪、以及工作不會被AI威脅的保障。美國演員工會先後與代表製片方的影視製作人聯盟經過多次激烈談判，終在118天後，正式達成協議，簽下為期3年的新合約，且承諾演員工作不會受AI威脅，演藝人員預計於今起開始復工。

美國演員工會罷工的起因是與資方換約談判破局，工人擔心工作條件惡化，要求在新版的團體協約中明訂提高待遇、就業安定與保障等條款，而AI更被認為是資方積極導入生產活動，用以改造勞動過程並使工人貶值的主要原因。

工會當時要求設立專章含括周全條文，用於保護人的創作物（protect human-created work）；以及當表演工作者的「數碼複製版（digital replica）」被製作前，和表演工作者的聲音、近似物或有關表演被用AI進行改製前，都必須得到表演者的知情同意，以及提供公正價錢，始能為之。

【AI爭議】南韓工廠工人被AI機械人誤認為紙箱　慘遭夾爪「壓死」

責任編輯：曾曉汶

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