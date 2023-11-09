伊萬卡出庭作供 否認知情特朗普虛報資產案

美國前總統特朗普（Donald Trump）的虛報資產詐騙案周三（8日）繼續審理，其大女伊萬卡（Ivanka Trump）出庭作供，表明對案件一概並不知情。

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紐約檢察官所羅門（Louis Solomon）提問伊萬卡，關於對方在特朗普集團（Trump Organization）工作歷史及參與的多宗商業交易，當中包括由伊萬卡領導，向德銀（Deutsche Bank）就佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）尋求貸款的交易。

伊萬卡多次表明，不記得關於向德銀借貸的電郵往來，亦不記得是次交易的眾多細節。伊萬卡堅稱，想起交易是因為案件的書面證詞，亦否認曾向父親討論相關交易。

德銀前高層早前仍作供時曾表示，因為相信特朗普資產負債表的數字可信，才決定向特朗普提供更優惠的條件。其時伊萬卡亦有發電郵回覆，大讚交易條件優厚。

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特朗普一家至今已有4人出庭作供，包括特朗普本人。伊萬卡原本亦是案件被告之一，但上訴後被撤銷。所羅門指出，伊萬卡與德銀的關係為案件核心之一。

特朗普被紐約檢察總長詹樂霞（Letitia James）民事起訴，指控特朗普及其集團涉嫌虛報集團資產價值，以獲得銀行優惠貸款及稅務優惠。</p>

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責任編輯：吳漢培