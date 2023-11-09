倫敦警向親巴示威開綠燈 英內政大臣斥雙重標準

英國倫敦的親巴勒斯坦人士將於周六（11日）舉行示威，但政府基於當日為第一次世界大戰停戰紀念日，表明會禁止示威。不過倫敦警方決定開綠燈放行，指尚未達到發禁令的法律門檻，內政大臣柏斐文（Suella Braverman）撰文斥責警方雙重標準。

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根據英國法例，如示威存在嚴重公共騷亂風險，警方可以申請禁令，但當地對上一次是於超過10年前禁止連串極右遊行。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，周六同時出現示威和部分紀念活動，屬於具挑釁性和無禮的做法，明言要禁止親巴勒斯坦示威。

不過倫敦警察廳廳長羅利（Mark Rowley）周二（7日）發聲明指，國會制定的法律十分明確，指當局沒有絕對權力禁止示威，因此周末會有示威。

辛偉誠周三（8日）召見羅利，表明羅利如堅持向示威活動開綠燈，就要為此負責任。但羅利堅拒阻止示威，並指他查看情報後，認為尚未達到禁令的法律門檻。

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柏斐文於《泰晤士報》撰文批評倫敦警察廳，聲稱人們認為警方高層偏袒示威者。

她形容示威的問題不僅僅在於邊緣地區暴力，更因示威口號、海報和貼紙等含有高度攻擊性的宣傳內容。

她質疑倫敦警察廳內部雙重標準，指右翼和民族主義抗議者理應遭受嚴厲回應，但表現出幾乎相同行為的親巴勒斯坦暴徒卻大程度上被忽視，呼籲警方公平監管示威活動。

柏斐文更指此時不能天真，稱人們親眼看到恐怖分子獲看重、以色列遭人妖魔化成納粹、猶太人遭受進一步屠殺的威脅。

她稱有報道指，周六示威團體有部分人士與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）等恐怖組織有聯繫，與2021年北愛爾蘭騷亂相提並論，指消息令人不安。

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責任編輯：鄭錦玲