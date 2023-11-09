【財務公司】環聯調查：本港財務公司壞帳率增加　蚊型「財仔」年度壞帳率按年增逾3%

信貸資料服務機構環聯 (美：TRU) 發布調查顯示，財務公司於私人貸款業務的壞帳率增加。現行總貸款規模介乎1至10億元的二線財務公司、以及規模少於1億元的三線財務公司，所見今年3至8月的年度壞帳率分別按年增3.3%及3.4%。現行總貸款規模逾10億元的一線財務公司，同期的年度壞帳率亦按年增0.8%。

財務公司私人貸款業務逾期還款率方面，一線財務公司所見今年3至8月的逾期還款率按年增0.1%，二線、三線公司所見的逾期還款率分別按年跌0.2%、0.9%。

環聯是次調查比較香港數百家金融機構在2023年及2022年3月至8月期間的私人貸款業務。結果顯示，與2022年同期相比，2023年的新增貸款宗數按年增加7%，同時總貸款金額亦按年升4%。調查認為，香港私人貸款市場對比去年出現復甦跡象。

於調查期間，銀行在私人貸款業務總客戶數目方面較財務公司優勝，按年增7%；同期財務公司的總客戶數目則微跌1%。銀行及財務公司的新增貸款宗數均有增長，銀行增長幅度略高。於兩者的新增總貸款金額方面，財務公司的增幅較高，達8%，遠高於銀行的1%增幅。

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編輯：胡學能