▲ 【家族辦公室】金發局成立香港財富傳承學院 鄭志剛任主席

香港金融發展局宣布，成立「香港財富傳承學院」和8位董事會成員，由新世界發展 （00017） 副主席兼行政總裁鄭志剛出任香港財富傳承學院董事會主席。金發局表示，香港財富傳承學院由港府委任該局成立，致力力締造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。

金發局介紹，學院院將提供面向全球的交流協作、知識分享和人才培訓等支援，務求為國際家族辦公室管理人、新世代的資產擁有人、財富管理從業員等，共同構建一個惠澤各方的蓬勃生態圈，提升香港作為家族辦公室樞紐的國際地位。

除了鄭志剛以外，香港財富傳承學院董事會的成員包括信置 （00083） 副主席黃永光、瑞銀財富管理亞洲區主席盧彩雲、的近律師行合夥人兼金融服務部主管林俊明、香港科技大學金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心資深顧問金樂琦、金發局行政總監區景麟。

另外，投資推廣署代表吳國才、財經事務及庫務局副局長陳浩濂為學院的當然成員。

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編輯：麥德銘