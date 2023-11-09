亞運三鐵銅牌運動員黃子圖到訪路德會呂祥光小學　分享亞運比賽經驗　鼓勵同學成為未來運動界精英

▲ 香港三項鐵人運動員黃子圖與校長黃綺華傳遞火炬予同學，象徵同學們把體育精神傳承下去。

路德會呂祥光小學（下稱「呂小」）對校內推廣不同運動項目的發展一向不遺餘力，期望同學能得到「文武雙全、動靜皆宜」的全面與均衡發展。適逢杭州亞運會的舉行，全港掀起一股體育熱潮，呂小日前特別在學校舉行「杭州亞運會運動體驗日」，讓同學認識不同運動項目之餘，亦為祖國及香港的運動健兒打氣。活動特別邀請了杭州亞運會三項鐵人混合接力賽銅牌得主兼香港三項鐵人運動員黃子圖擔任主禮嘉賓，與一眾同學分享參加亞運的心得，及成為精英運動員的點滴，向同學們宣揚運動員精神。席間，黃子圖與校長黃綺華傳遞火炬予同學，象徵同學們把體育精神傳承下去，而黃子圖更帶同亞運獎牌到場，讓同學一睹獎牌風采，令同學非常雀躍。

▲ 黃子圖帶同剛剛獲取的杭州亞運會三項鐵人混合接力賽銅牌到場，讓同學一睹獎牌風采。

在活動上香港三項鐵人運動員黃子圖跟同學分享杭州亞運會的經歷時表示，是次香港在亞運會破紀錄奪得一共 53 面獎牌，其中他於三項鐵人混合接力賽得到銅牌，黃子圖是第二次於這項賽事中獲得獎項，但他仍感到非常振奮，因每次比賽的隊員、對手、場地等都不同。黃子圖表示：「4 位隊員要完成游泳、騎單車、跑步這三項具挑戰性的比賽項目，賽程非常激烈。雖然一開始有少許落後，但每一棒運動員都出盡自己全力，憑着堅毅意志慢慢追上，所以每塊獎牌都得來不易，期望藉著運動員的努力，能影響更多的人參與運動。」黃子圖又指：「在亞運之後，已重新開始投入訓練，為即將舉行的香港三項鐵人亞洲杯及亞洲三項鐵人短距離錦標賽作好準備。我們會繼續提升狀態，參加不同的比賽爭取奧運積分，更希望本港運動員能夠參加巴黎奧運會的三項鐵人項目。」最後黃子圖呼籲大家繼續支持運動員，繼續關注 10 月尾舉行的亞殘運。又特別寄語同學們，鼓勵他們成為未來運動界的精英。

▲ 路德會呂祥光小學全校師生與黃子圖打成一片。

為響應杭州亞運這項國家舉辦的大型體育盛事，在杭州亞運會舉行期間，呂小特意為學生舉行相關的學習活動：包括：邀請精英運動員到校與同學分享和交流，除三項鐵人運動員黃子圖外，還邀請到港隊羽毛球教練黃永棋擔任活動開幕禮嘉賓，為以杭州亞運會為主題的跨學科專題研習揭開序幕。黃綺華校長表示：「是次活動的目的，是希望學生能透過關注杭州亞運會這項國家盛事，增加對國情的認識和國家的歸屬感，提升國民身分認同；亦藉著運動員的奮勇與拼博，傳承及弘揚體育文化與精神，另通過參賽選手為國爭光的事跡，培養學生的愛國情懷。」

▲ 學校預備了多個亞運項目體驗活動，部份更配合電子體感器材，讓學生能在校內接觸到不同類型的運動項目，從而發掘出自己喜歡的運動。

黃校長續指：「學校非常重視學生對體藝興趣的培育，以及幫助學生建立健康的生活習慣，故特意為在『杭州亞運會運動體驗日』閉幕禮當天舉辧運動體驗，以帶動運動的風氣，培養學生恆常參與體能活動的習慣，保持健康體魄。」當天活動呂小更邀請家長參與，鼓勵與子女一同體驗運動的樂趣和好處，期望將運動的風氣及習慣帶進家庭，家校同心培養孩子健康的生活方式。

如欲了解更多路德會呂祥光小學，請瀏覽本校網址：www.lckps.edu.hk/。



(特約)