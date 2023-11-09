美共和黨第3場總統辯論 各候選人支持以色列進攻加沙

美國共和黨周三（8日）於佛羅里達州邁阿密舉行第三場總統辯論，有5名候選人出席，多名候選人支持以色列進攻加沙（Gaza）。前總統特朗普（Donald Trump）雖缺席辯論，仍遭在場眾候選人連番攻擊。

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幾名候選人都紛紛表態支持以色列。佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）形容，巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）為屠夫及恐怖分子，正屠殺無辜的人和有意消滅所有猶太人，因此他希望以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）能清除哈馬斯。

前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）也支持以色列，指首要是消滅哈馬斯，第二點是向以色列提供一切所需支援，第三點是確保能把人質帶回家。

南卡羅來納州參議員斯科特（Tim Scott）表示，總統拜登（Joe Biden）應直接打擊與哈馬斯有聯繫的伊朗，以報復伊朗代理人在敘利亞和伊拉克襲擊美軍。

特朗普則於佛州海厄利亞（Hialeah）舉行競選活動，發表長約1小時20分鐘的演説，並指他很高興能跳過共和黨這場總統辯論。他指這場辯論不值得看，共和黨建制派是時候停止浪費時間資源。

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不少候選人都批評特朗普缺席辯論，德桑蒂斯引述特朗普說共和黨人會厭倦勝利，但他本人已厭倦共和黨的失敗。

前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）指，特朗普身負官司，在接下來的一年半時間要專注讓自己免於牢獄之災，根本無法領導政黨或國家。

黑莉措辭較溫和，形容特朗普在正確時間成為正確的總統，但她認為特朗普現不適合做總統。

其餘候選人也爭取突圍而出。當眾人就應否禁止社交平台TikTok時，38歲印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）指黑莉上次辯論嘲笑他有用TikTok這個平台，但黑莉女兒也有使用這個平台，遭對方警告他不要提及其女兒。

拉馬斯瓦米在外交政策上主張採取孤立主義，表明他一旦當選將切斷對烏克蘭的援助，並稱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）是穿著工裝褲的喜劇演員。

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責任編輯：鄭錦玲