【減肥神藥】禮來減肥藥獲FDA正式批准銷售、口碑更勝Wegovy？　中港股市有何概念股

▲ 【減肥神藥】禮來減肥藥獲FDA正式批准銷售、口碑更勝Wegovy？

美國食品藥物管理局（FDA）周三（9日）批准禮來（Eli Lilly and Company，美：LLY）糖尿病藥物「Mounjaro」，用於治療成人肥胖症狀。禮來將會改用「Zepbound」名稱，用於減肥藥物銷售，在FDA批准之前，雖然禮來不能以減肥藥名義銷售該產品，但在其減肥成效在美國民間特別是荷李活名星之間，廣泛流傳，甚至認為其成效更勝諾和諾德（美：NVO）旗下肥胖藥物Wegovy。

FDA表示，在一項試驗中，非糖尿病患者服用Zepbound，72周後體重減輕18%，批准藥物用於超重或患有體重相關的疾病人士，如高血壓、高膽固醇。美媒報道指，Zepbound預計可於年底上市，但每月6劑價格達到1059.87美元。

禮來周三股價升至619.13美元的收市新高，市值達到5877億美元，年內股價累升70%，表現更勝諾和諾德同期49%升幅。

減肥藥市場規模逾千億美元 中國概念股有哪些？

彭博社報道指，減肥市場規模可達千億美元，除了美資藥廠之外，中國供應商和同業都可能受惠市場關注減肥藥物發展。

彭博社指出，在中國研發減肥藥物的公司包括聯邦製藥 （03933） 、麗珠醫藥 （01513） 、雙鷺藥業（深：002038）、諾泰生物（滬：688076）。禮來的中國供應商就包括華東醫藥（深：000963）、華邦健康（深：002004）、信達生物 （01801） 、君實生物 （01877） 。

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編輯：麥德銘