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真主黨傳具備先進反艦能力 恐威脅中東美軍

環球政治 12:38 2023/11/09

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由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）據悉掌握先進的反艦隻武器，相信對在中東地區部署的美軍可能形成威脅。武器相信由敘利亞政府提供，部分來自俄羅斯。

【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事 【下一頁】

真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）上周警告美國，組織擁有可以打擊在中東部署美軍艦隻的武器，強調不懼怕美軍在中東部署。消息人士指出，真主黨擁有先進反艦導彈，包括射程達300公里的俄製「寶石」（Yakhont）導彈。

專家分析及媒體報道估計，真主黨多年來協助敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）打內戰後，由敘利亞政府手中獲得俄製寶石導彈，但真主黨從未承認傳聞。

消息人士透露，真主黨的反艦能力自2006年起獲大幅提升，當時曾首次展示能夠攻擊以色列的地中海艦隻。消息人士指真主黨擁有不止寶石導彈，暗示使用相關武器可能導致以巴戰爭擴大至重要區域戰爭。

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美軍早前先後派遣兩架航空母艦及打擊群前往地中海，希望阻嚇伊朗及其資助的武裝組織，避免戰爭擴大。白宮回應納斯魯拉言論，強調真主黨不要利用以巴戰爭，美方亦不希望衝突延伸至黎巴嫩。

美方官員表示，美國密切關注真主黨擁有的反艦隻力量，強調最近部署在中東的艦隻具備導彈防禦能力。

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責任編輯：吳漢培

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