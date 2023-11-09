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【美國經濟】城堡投資創辦人：世界面臨動盪、和平紅利已走到盡頭　或見數以十年計高通脹

股市 12:29 2023/11/09

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對沖基金城堡投資（Citadel）創辦人兼行政總裁格里芬（Ken Griffin）周四在新加坡出席彭博一場論壇時表示，世界正面臨動盪和結構性變化，導致更高基線的通脹，而該等通脹情況可能持續數以十年，「和平紅利顯然已經走到了盡頭，我們可能會看到更高的實際利率，也可能會看到更高的名義利率」。

格里芬續指，這將對美國財政赤字的融資成本產生影響，認為美國的財政支出需要整頓，因為美國「在政府層面的支出就如一個喝醉酒的水手」。

他警告，目前美國財赤是不可持續，盡管美國的就業市場仍相對強勁，但美國消費者從內心深處意識到「有些事情不太對勁」。他指聯儲局可續印鈔以避免違約，但帶來的經濟後果將是毀滅性，「一旦我們開始印美元來應對違約的可能，我們的經濟就會陷入嚴重的失控狀態（tailspin）」。

格里芬日前在港金融峰會批美國政府支出瘋狂

格里芬日前在香港出席國際金融領袖投資峰會，當時他曾警告美國政府的瘋狂支出，可能推高赤字，「這是將消費拉向此時此刻，卻以犧牲後代的利益為代價」。他還表示，在利率上升的背景下，經濟將在明年年中左右放緩，而利率上升對私營部門的影響尤為嚴重。

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編輯：胡學能

美股 經濟衰退 經濟 對沖基金 美國聯儲局
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