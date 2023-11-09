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【TSLA】Tesla內地Model 3及Model Y長續航版即日起加價　官方客服：加價源於成本上漲

股市 11:59 2023/11/09

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【TSLA】Tesla內地Model 3及Model Y長續航版即日起加價　官方客服：加價源於成本上漲

Tesla特斯拉（美：TSLA）內地Model 3及Model Y長續航版即日（9日）起加價，當中Model Y長續航版加價2500元（人民幣，下同），最新售價為30.24萬元，再次超過30萬元。Model 3長續航版最新售價29.74萬元，加價1500元。

內媒引述Tesla官方客服人員指，加價源於成本上漲，車輛的配置沒有變化，「車價起起落落後正常」。

Tesla今年初在全球各地大幅減價

現時Tesla Model 3共有標續版和長續航版兩種配置，標續版售價為25.99萬元；Model Y共有3款在售車型，分別為標續、長續航及高性能版，標續版售價26.39萬元，高性能版售價則為36.39萬元。

今年初，Tesla分別於中國內地、日本、韓國、美國、歐洲等多國及地區大幅減價，涉及Model 3及Model Y等暢旺車款，成為今年上半年汽車銷量大幅增長的原因，但減價同時導致毛利率顯著下降。

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編輯：陳韻妍

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