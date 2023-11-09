【AI競賽】Google AI搜尋生成體驗擴展至120多個地區　香港依然冇份？

▲ Google宣布，即日起，SGE服務將在全球超過120個新國家和地區提供，且支援四種新語言。

Google在5月舉行的I/O開發者大會上，宣布推出Google Search整合生成式AI功能（Search Generative Experience, SGE），當時僅限美國地區用戶使用。其後Google擴展SGE的服務範圍，日本和印度等特定市場均初步推出。今（9日）Google再宣布，即日起，SGE服務將在全球超過120個新國家和地區提供，且支援四種新語言。

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Google搜尋業務主管Hema Budaraju在官方網誌中提到，Google SGE服務最近擴展到 120 多個新國家和地區，包括台灣、韓國、印尼、墨西哥、巴西、肯亞、南非等，一如外界所料，香港依然未包含在內。而是次更新，將增加支援4種新語言，包括：西班牙語、葡萄牙語、韓語、印尼語，此前已支援英語、印地語和日語。

SGE是Google今年推出的生成式AI搜尋實驗計畫，主要讓用家使用自然語言與AI進行互動及發問。用戶不僅僅可獲得一個連結列表的回答，而是完整句子形式的答案，並引用相關參考。

是次除了拓展可用地區外，SGE亦作出一系列的更新，如AI生成付費文章摘要、改進了與編程相關的回答、可以生成圖像和草稿等。SGE在翻譯方面也有所進步，特別是針對多義詞。如果使用者要求搜尋翻譯帶有多種含意的單字，SGE會在這些單字下方畫出底線，試圖釐清使用者所指的真正內容。不過，目前這些翻譯功能僅於美國推出，並僅可作英語至西班牙語的翻譯。

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責任編輯：曾曉汶

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