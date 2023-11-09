【保險股】宏利港澳第三季年度化保費等值銷售額增57%　新造業務合約服務利潤升近三成

宏利香港及澳門第三季的年度化保費等值（APE）銷售額按年增長57%至16.4億元，核心盈利增長50%至14.9億元，反映恢復通關後，内地訪客的需求持續回升，而本地銷情亦錄得平穩增長。第三季新造業務價值按年升20%至10.3億元，主要受強勁的銷量所帶動，惟產品組合的變動抵銷了部分升幅。期內第三季新造業務合約服務利潤（CSM）上升29%至9.8億港元。

在尖沙咀開設了第二間高端客戶服務中心

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，第三季銷售額錄得強勁增長，季内公司進一步強化康健和保障方案，尤其是進一步擴展醫療服務網絡，與大型專科醫療中心希愈醫療建立夥伴合作關係，並在尖沙咀開設了第二間高端客戶服務中心。

宏利續為全港第一大強積金供應商。截至9月底，按強積金管理資產計算，宏利市佔率為27.4%，按年增長0.4個百分點。

相關文章：【保險股】宏利金融第三季核心盈利升28%至17億加元 新造業務價值升15%

相關文章：【美國加息】宏利投資管理：聯儲局貨幣政策轉中性已利好債市 看好未來12個月亞債表現

編輯：陳韻妍