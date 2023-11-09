  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險股】宏利港澳第三季年度化保費等值銷售額增57%　新造業務合約服務利潤升近三成

股市 11:20 2023/11/09

分享：

分享：

宏利香港及澳門第三季的年度化保費等值（APE）銷售額按年增長57%至16.4億元，核心盈利增長50%至14.9億元，反映恢復通關後，内地訪客的需求持續回升，而本地銷情亦錄得平穩增長。第三季新造業務價值按年升20%至10.3億元，主要受強勁的銷量所帶動，惟產品組合的變動抵銷了部分升幅。期內第三季新造業務合約服務利潤（CSM）上升29%至9.8億港元。

在尖沙咀開設了第二間高端客戶服務中心

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，第三季銷售額錄得強勁增長，季内公司進一步強化康健和保障方案，尤其是進一步擴展醫療服務網絡，與大型專科醫療中心希愈醫療建立夥伴合作關係，並在尖沙咀開設了第二間高端客戶服務中心。

宏利續為全港第一大強積金供應商。截至9月底，按強積金管理資產計算，宏利市佔率為27.4%，按年增長0.4個百分點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

相關文章：【保險股】宏利金融第三季核心盈利升28%至17億加元　新造業務價值升15%

相關文章：【美國加息】宏利投資管理：聯儲局貨幣政策轉中性已利好債市　看好未來12個月亞債表現

編輯：陳韻妍

港股 保險公司 強積金 尖沙咀
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【TSLA】Tesla內地Model 3及Model Y長續航版即日起加價　官方客服：加價源於成本上漲

下一篇文章

【保險股】宏利金融第三季核心盈利升28%至17億加元　新造業務價值升15%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款