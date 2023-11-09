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【AI競賽】Samsung自家生成式AI模型亮相　料Galaxy S24系列手機率先搭載

科技 11:19 2023/11/09

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Samsung宣布，自家研發的生成式AI模型Samsung Gauss正式推出，標榜能佈署於雲端伺服器，以及在裝置端使用。

三星（Samsung）宣布攻打生成式人工智能（Generative AI）領域！Samsung在「2023三星AI論壇」上宣布，自家研發的生成式AI模型Samsung Gauss正式推出，標榜能佈署於雲端伺服器，以及在裝置端使用。

【AI競賽】Amazon傳正研發大型語言模型　增加AWS吸引力

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Samsung表示，Gauss覆蓋到了語言、圖像、程式碼等領域，其中「Samsung Gauss Language」是一款能理解人類語言並生成回答的模型，可以用作翻譯、總結、撰寫內容。而「Samsung Gauss Image」則能夠創建和編輯圖像，用於自動生成圖像、處理照片。至於專門處理代碼語言的「Samsung Gauss Code」，則可協助工程人員撰寫程式。

據悉，Samsung Gauss目前已先用於Samsung內部，主要作提高工作生產力，未來也會擴展用於三星旗下產品及服務。預計將在2024年1月推出的Galaxy S24系列手機，將率先搭載。

【ChatGPT】唔識寫程式都無問題！　GPT-4 Turbo模型費用更低　增客製化聊天機械人功能

責任編輯：曾曉汶

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