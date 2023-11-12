【消防科技】自主機械人探路　助消防偵測搜救

▲ 測試結果表明，自主地面機械人能在惡劣的條件下工作，並成功為場景地圖定位高溫和有毒氣體的位置，減低消防員意外受傷的風險。（資料圖片）

火警事故現場環境往往危機四伏及充滿未知數，消防員更是抱着巨大的性命風險執行任務，這時機械人的救援輔助角色就顯得很重要。有大學開發自主地面機械人，能協助消防員在火災現場進行偵測，減少意外受傷機率，以及縮短完成任務的時間。

現今建築物所使用的物料種類繁多，家具材料也可能是易燃物料，加上不少高樓大廈建築設計十分複雜，當工商大廈、住宅單位發生火警時，消防員在現場都要面對各種未知情況，例如甚麼位置存在易燃物料而需要迴避、怎樣才能以最安全的路徑進入火場救人等。

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再者，有害物質都是另一高危範疇。工廈內儲存危險化學品很平常，萬一這些地方發生化學品洩漏事故或爆炸，現場將充斥大量有害物質，稍有不慎吸入甚或會中毒，這對救援人員都會構成健康風險。

為讓消防員可在更安全環境下完成任務，西班牙的胡安卡洛斯國王大學（URJC）和馬德里自治大學（UAM）組成研究團隊，製作了一款自主地面機械人，能通過獲取實時環境數據，幫助應急小組更好地規劃救援工作，甚至為消防員疏散時開路。

傳感器測溫度濕度 物體距離

該項目研究人員Noelia Talavera表示，消防員進入火場前，必須清楚了解當時的環境情況，例如建築結構倒塌的可能性、是否存在有毒氣體等，才能將自身的性命風險減至最低。因此，利用該機械人進行「先鋒」偵測工作，可為救援行動帶來更有效和更安全的結果。

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這機械人配備不同傳感器，可測量室內環境的溫度、濕度和空氣質量，以及它與其他物體的位置距離。然後，消防員就可通過手機應用程式，存取實時環境數據，並獲得有關起火位置、有害氣體存在與否，以及最安全疏散路徑等信息。

3操作模式 自主導航避障礙物

另一方面，該機械人也擁有3種操作模式來處理不同情況。

1.手動模式，讓操作員通過鍵盤或操縱桿，配合機械人的鏡頭作影像蒐集，以第一人稱視角進行遙控，以及發出不同指令，讓機械人在現場行動。

2.自主導航模式，讓機械人自行探索室內環境，同時避開潛在的障礙。其原理是透過「覆蓋式路徑規劃算法」（Coverage Path Planning Algorithm），該算法採用集成傳感器蒐集的數據來定位機械人，探測和識別其周圍的障礙物，並引導它通過一系列航點。

3.疏散模式，它能為消防員快速創造一條安全路綫走向目標地點。通過利用對場景的預先了解，計算出從當前位置到目標位置的最短路徑，這個目標位置可以是建築物的出口或等待救援人士的位置。

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Noelia指出，由於該機械人是採用模塊化設計，因此可在不改變其核心配置的情況下，向其添加其他零件，例如紅外綫探測儀或其他種類的傳感器。此外，它的體積細小，所以可通過進入一些消防員人無法到達的區域，作出更詳細的環境調查及搜索被困人士，這亦有利部署大規模的救援任務。

記者：陳卓賢

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