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【日圓走勢】日本央行前官員估計　日本2024年初結束負利率政策

宏觀解讀 11:02 2023/11/09

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【日圓走勢】日本央行前官員估計　日本2024年初結束負利率政策

日本央行現行長植田和男上任後兩度放寬收益率曲線控制（YCC）政策，日本央行前首席經濟學家前田榮治最新預計，日本央行最快2024年1月結束負利率政策，並可能持續加息提高短期借貸利率。

雖然日本央行今年放寬YCC政策，日本國債債息依然明顯低於主要經濟體，日圓弱勢未改，但當地通脹數據正走向央行所設的2%目標。日圓最新兌美元匯價為150.92，年內累貶值13%；兌港元匯價方面，每百日圓最新兌5.15港元。

前田榮治：日本央行或需逐步加息至2厘　以穩定通脹目標

前田榮治接受外電訪問時稱，日本央行上月議息會議後，將2024年、25年撇除食物和能源價格的核心通脹預測上調至1.9%，形容是「令人意外的大幅上調」。當日本央行認定通脹壓力持續升溫，明年1月可能再上調通脹預測，為結束負利率政策定調。

他估算，日本央行要將通脹穩定在2%目標，同時不刺激或冷卻經濟，可能需要將短期利率升至近2厘。他相信，日本央行會有序地將利率上調，尤其是海外經濟前景不明朗，央行加息行動會審慎和緩慢。

前田榮治又指，日本央行也可能考慮結束YCC政策，同時承諾靈活購買政府債券，以及大規模購買資產，以對抗長期利率突然飆升。

日本央行10月決定維持短期政策利率為-0.1厘，10年期國債收益率目標為0厘，上下浮動範圍放寬至1厘，但不視為硬上限。

前田榮治於2020年5月離開日本央行。在植田今年4月上任前，他已表示，日央行將會在數個月內，逐步取消YCC和負利率政策，但貨幣寬鬆政策方向不會大變。

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編輯：麥德銘

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