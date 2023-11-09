  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荷里活演員工會結束近4個月罷工 與資方達成初步協議

環球社會熱點 11:01 2023/11/09

分享：

分享：

美國荷里活演員工會「SAG-AFTRA」周三（8日）宣布，與代表製片廠的電影電視製片人聯盟（AMPTP）已達成初步協議，將結束近四個月的罷工。

【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事 【下一頁】

勞資雙方談判一度於上月初陷僵局，直至上周恢復談判。外媒《Variety》引述工會指，將於當地周四（9日）凌晨12點12分（本港清晨4點12分）正式結束罷工，並於周五（10日）向工會全國委員會提交協議以作批准。

一旦工會成員在未來數周表決通過協議，停滯多時的荷里活電影和電視業界就可全面復工，包括《死侍3》（Deadpool 3）和《帝國驕雄2》（Gladiator 2）都可繼續拍攝。

雙方過去幾日對協議作最後修訂，工會聲稱為期3年的新合約總價值超過10億美元（約78億港元）。大多數演藝人員的最低工資標準會上調7%，較美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）的升幅高兩個百分點。

Dior遭網民揚言杯葛 棄撐巴Bella Hadid改用以國女模 【下一頁】

其餘內容包括保障演員權益免受人工智能（AI）技術侵害，並會為串流媒體重播的節目向演員提供補償費用。

工會向成員發電郵公布消息，形容勞資雙方達成的協議，將使工會各領域成員能建立可持續的職業生涯，現在和未來成千上萬的表演者都能受益。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）發聲明，形容罷工影響洛杉磯和全國數百萬人，感激勞資雙方達成協議。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事
今日
【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事
Dior遭網民揚言杯葛 棄撐巴Bella Hadid改用以國女模
今日
Dior遭網民揚言杯葛 棄撐巴Bella Hadid改用以國女模
安祖蓮娜祖莉斥以色列空襲加沙 父親唱反調撐猶太人
今日
安祖蓮娜祖莉斥以色列空襲加沙 父親唱反調撐猶太人
石油國擬增產化石燃料1倍 聯合國斥破壞氣候目標
2023/11/08
石油國擬增產化石燃料1倍 聯合國斥破壞氣候目標
2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年
2023/11/08
2023年氣溫料創新高紀錄 12.5萬年最熱一年

你可能感興趣

【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事
今日 10:54
【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事
Dior遭網民揚言杯葛 棄撐巴Bella Hadid改用以國女模
今日 09:05
Dior遭網民揚言杯葛 棄撐巴Bella Hadid改用以國女模
安祖蓮娜祖莉斥以色列空襲加沙 父親唱反調撐猶太人
今日 08:05
安祖蓮娜祖莉斥以色列空襲加沙 父親唱反調撐猶太人
電影 編劇 演員 罷工 美國 洛杉磯 荷里活

下一篇文章

【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款