荷里活演員工會結束近4個月罷工 與資方達成初步協議

美國荷里活演員工會「SAG-AFTRA」周三（8日）宣布，與代表製片廠的電影電視製片人聯盟（AMPTP）已達成初步協議，將結束近四個月的罷工。

【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事 【下一頁】

勞資雙方談判一度於上月初陷僵局，直至上周恢復談判。外媒《Variety》引述工會指，將於當地周四（9日）凌晨12點12分（本港清晨4點12分）正式結束罷工，並於周五（10日）向工會全國委員會提交協議以作批准。

一旦工會成員在未來數周表決通過協議，停滯多時的荷里活電影和電視業界就可全面復工，包括《死侍3》（Deadpool 3）和《帝國驕雄2》（Gladiator 2）都可繼續拍攝。

雙方過去幾日對協議作最後修訂，工會聲稱為期3年的新合約總價值超過10億美元（約78億港元）。大多數演藝人員的最低工資標準會上調7%，較美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）的升幅高兩個百分點。

Dior遭網民揚言杯葛 棄撐巴Bella Hadid改用以國女模 【下一頁】

其餘內容包括保障演員權益免受人工智能（AI）技術侵害，並會為串流媒體重播的節目向演員提供補償費用。

工會向成員發電郵公布消息，形容勞資雙方達成的協議，將使工會各領域成員能建立可持續的職業生涯，現在和未來成千上萬的表演者都能受益。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）發聲明，形容罷工影響洛杉磯和全國數百萬人，感激勞資雙方達成協議。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲