  • 25°C
香港時間 : 20231112日 (週日) 10:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【數碼轉型】86%港企擬明年前　採多雲環境

10:00 2023/11/12

分享：

分享：

Digital Realty亞太區解決方案架構總監Daniel Ong（右）表示，該企在港擁有兩座數據中心，支援高效能運算和AI等密集運算需求。左為Digital Realty亞太區市場行銷副總裁Tejaswini Tilak。（湯致遠攝）

數據管理近年成為企業數碼化的重要議題，雲端解決方案供應商Digital Realty的報告顯示，港企愈趨採用混合IT模式，以優化其雲端環境和投資；但同時香港需應付「數據引力」（Data Gravity）帶來的挑戰，滿足企業對本地數據中心解決方案的需求。

隨着更多企業進行數碼轉型並採用人工智能（AI）和物聯網（IoT）等新興技術，這將產生愈來愈多的數據。根據Digital Realty資料，全球企業的業務點數據創造量持續增加，預計到2024年將達到每秒1.5 GB。

【星展搶人才】人力資源管理新趨勢　藉大數據觀察內部供需變化

數據處理已是企業發展的重中之中，但當數據爆炸式增長時，就容易導致數據平台不堪重壓，窒礙安全高效的數據傳輸，甚至影響資料的準確性和及時性，最終將對企業創新和成長帶來負面影響，這是數據引力下不容忽視的現象。

Digital Realty亞太區市場行銷副總裁Tejaswini Tilak認為，企業應意識到數據引力的影響力並及時採取必要的應對措施，例如需隨時關注自身的數據處理架構，確保其可應對數據引力的洪流，而採取合適的雲端管理方案更是不可或缺。

採多個雲端供應商 缺統一監控

由Digital Realty委託IDC撰寫《Unlocking Innovation and Efficiency：Harnessing the Power of Hybrid Cloud and Data》報告指出，86%受訪港企計劃於2024年之前採用多個私有和/或公有雲環境，當中47%企業打算將工作負載遷移至多個雲端供應商，並預期在未來兩年採用成熟的混合雲模式。

然而，採用多個雲端供應商亦會面對一定挑戰，例如有30%港企表示，這做法會缺乏統一的安全監控和管理系統；亦有16%受訪者指出，由於IaaS平台之間存在應用程式介面（API）差異，因此無法輕鬆地在不同IaaS平台連接應用程式。

【浸大專訪】培育大學生數碼技能　擴港人才庫

她又提到，與亞太地區平均值相比，34%港企在工作負載分配時，傾向採用最適合其企業狀況的策略；26%受訪者更計劃在未來3年，增加對託管數據中心的依賴。

港環境佔優 拓業務理想據點

隨着實體位置成為數據創建、處理和交換的核心，Digital Realty亞太區解決方案架構總監Daniel Ong表示，企業需要分散式的數碼架構策略，將混合IT部署在靠近目標群眾以及數據生成的位置。

他指出，香港是全球第4位的數據中心市場，也是亞洲第2大網絡互聯交換點，擁有12條海底電纜連接世界各地，因此是具有很大的環境優勢，令商界視之為拓展業務的理想據點。

【人才難求】港企研ERP助管理　毋須聘秘書會計

此外，加上《香港智慧城市藍圖2.0》等數碼化政策的助力，本港勢必會產生更多數據，成為全球數據引力率最高的地區之一。

Daniel Ong建議，港企必須探索更廣泛的合作夥伴生態系統，包括多個雲端、雲端託管和託管數據中心供應商，確保在建立混合IT供應鏈時，能夠做到互通性、安全性和合規性，以保障其公有、私有及共享數據集，可以安全地進行連接和整合。

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】政府修例要求餐具走塑創造環保新機遇 Vegware推植物纖維餐具

相關文章

【人才培訓】埃森哲年花78億再培訓　重視創造人才
2023/09/02
【人才培訓】埃森哲年花78億再培訓　重視創造人才
【AI職場】港企藉ChatGPT寫文案　產能倍升
2023/09/09
【AI職場】港企藉ChatGPT寫文案　產能倍升
【可持續辦公室】紡織企業吸新血　推動產業智能化
2023/10/08
【可持續辦公室】紡織企業吸新血　推動產業智能化
【星展專訪】靈活工作留良才　大數據助拓職涯
2023/10/29
【星展專訪】靈活工作留良才　大數據助拓職涯

你可能感興趣

【人才培訓】埃森哲年花78億再培訓　重視創造人才
14:00 2023/09/02
【人才培訓】埃森哲年花78億再培訓　重視創造人才
【AI職場】港企藉ChatGPT寫文案　產能倍升
10:00 2023/09/09
【AI職場】港企藉ChatGPT寫文案　產能倍升
【可持續辦公室】紡織企業吸新血　推動產業智能化
10:00 2023/10/08
【可持續辦公室】紡織企業吸新血　推動產業智能化
5G 手機Apps IaaS 網絡保安 市場拓展 科技產品 數據中心 數碼轉型 物聯網 雲端
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款