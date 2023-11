【數碼轉型】86%港企擬明年前　採多雲環境

▲ Digital Realty亞太區解決方案架構總監Daniel Ong(右)表示,該企在港擁有兩座數據中心,支援高效能運算和AI等密集運算需求。左為Digital Realty亞太區市場行銷副總裁Tejaswini Tilak。(湯致遠攝)

數據管理近年成為企業數碼化的重要議題,雲端解決方案供應商Digital Realty的報告顯示,港企愈趨採用混合IT模式,以優化其雲端環境和投資;但同時香港需應付「數據引力」(Data Gravity)帶來的挑戰,滿足企業對本地數據中心解決方案的需求。

隨着更多企業進行數碼轉型並採用人工智能(AI)和物聯網(IoT)等新興技術,這將產生愈來愈多的數據。根據Digital Realty資料,全球企業的業務點數據創造量持續增加,預計到2024年將達到每秒1.5 GB。

數據處理已是企業發展的重中之中,但當數據爆炸式增長時,就容易導致數據平台不堪重壓,窒礙安全高效的數據傳輸,甚至影響資料的準確性和及時性,最終將對企業創新和成長帶來負面影響,這是數據引力下不容忽視的現象。

Digital Realty亞太區市場行銷副總裁Tejaswini Tilak認為,企業應意識到數據引力的影響力並及時採取必要的應對措施,例如需隨時關注自身的數據處理架構,確保其可應對數據引力的洪流,而採取合適的雲端管理方案更是不可或缺。

採多個雲端供應商 缺統一監控

由Digital Realty委託IDC撰寫《Unlocking Innovation and Efficiency:Harnessing the Power of Hybrid Cloud and Data》報告指出,86%受訪港企計劃於2024年之前採用多個私有和/或公有雲環境,當中47%企業打算將工作負載遷移至多個雲端供應商,並預期在未來兩年採用成熟的混合雲模式。

然而,採用多個雲端供應商亦會面對一定挑戰,例如有30%港企表示,這做法會缺乏統一的安全監控和管理系統;亦有16%受訪者指出,由於IaaS平台之間存在應用程式介面(API)差異,因此無法輕鬆地在不同IaaS平台連接應用程式。

她又提到,與亞太地區平均值相比,34%港企在工作負載分配時,傾向採用最適合其企業狀況的策略;26%受訪者更計劃在未來3年,增加對託管數據中心的依賴。

港環境佔優 拓業務理想據點

隨着實體位置成為數據創建、處理和交換的核心,Digital Realty亞太區解決方案架構總監Daniel Ong表示,企業需要分散式的數碼架構策略,將混合IT部署在靠近目標群眾以及數據生成的位置。

他指出,香港是全球第4位的數據中心市場,也是亞洲第2大網絡互聯交換點,擁有12條海底電纜連接世界各地,因此是具有很大的環境優勢,令商界視之為拓展業務的理想據點。

此外,加上《香港智慧城市藍圖2.0》等數碼化政策的助力,本港勢必會產生更多數據,成為全球數據引力率最高的地區之一。

Daniel Ong建議,港企必須探索更廣泛的合作夥伴生態系統,包括多個雲端、雲端託管和託管數據中心供應商,確保在建立混合IT供應鏈時,能夠做到互通性、安全性和合規性,以保障其公有、私有及共享數據集,可以安全地進行連接和整合。

記者:陳卓賢

