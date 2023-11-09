【以巴戰爭】15人質料獲釋 換數日暫停戰事

外國媒體報稱，以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）正在商討，釋放10至15名人質換取數日的戰事暫停。不過，人質獲釋數目及暫停戰事日子未有最終決定。

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消息人士透露，人質換暫停戰爭商討由卡塔爾及美國斡旋及協調。據悉，哈馬斯有意釋放12名人質，當中一半為美國人，條件為3日加沙地區（Gaza）戰事人道暫停。

路透社引述埃及安全部門消息指出，以色列下周可能暫停攻勢24至48小時，或是收窄主要戰鬥區域，換取部分人質獲釋。據指暫停戰事亦可讓哈馬斯收集平民人質資訊，確保部分人獲釋。

然而，哈馬斯態度仍然強硬，發言人周三（8日）表示，確保所有人質釋放的唯一辦法是透過一次性或逐步囚犯交換計劃。發言人指人質包括女性﹑病人及長者等，指以方亦關押同等狀況的巴勒斯坦人士。

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有分析指出，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）可能成為計劃阻礙，因為他日前再次表明，只有所有人質安全獲釋才可能停火。但以色列國內輿論及外國壓力不少，使內塔尼亞胡可能需要考慮如今的方案。

七大工業國（G7）外長在日本舉行會議，發出聲明促請以巴戰爭達成人道暫停，讓救援物資進入加沙﹑釋放人質及尋求回歸和平。G7外長重申，認為兩國方案是唯一合理﹑持續及安全的解決方法，承諾準備加沙的長期解決方案，讓以巴在國際同意框架下恢復和平。

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責任編輯：吳漢培