▲ 【投行監管】聯儲局據報正審查大摩財富管理部門的行為 要求採取措施防止富裕國際客戶洗錢

《華爾街日報》報道，聯儲局正在審查摩根士丹利（美：MS）財富管理部門的行為，因大摩財管與美國境外富裕客戶展開業務方面存在漏洞。大摩和聯儲局代表均拒絕置評。

報道指，聯儲局一直要求大摩財管改善其流程和管控措施，以防止富裕的國際客戶洗錢，而大摩財富管理業務負責人Andy Saperstein一直在與聯儲局官員會面，並承諾採取措施糾正這些缺失。不過，聯儲局對大摩採取的補救措施感到不滿，並私下其表達意見。

財富業務部門幾乎佔大摩去年收入約一半

財富業務部門一直是大摩最大的增長引擎，幾乎佔去年收入約一半。Ted Pick將於明年1月開始擔任大摩行政總裁，接替James Gorman。大摩在Gorman的領導下，財富管理業務積極擴張。

大摩競爭對手高盛（美：GS）亦一直在回應來自聯儲局的挑戰，並設法僱用數百名新的合規人員，以利解決當局發現的缺失。

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編輯：陳韻妍