  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險股】宏利金融第三季核心盈利升28%至17億加元　新造業務價值升15%

股市 11:09 2023/11/09

分享：

分享：

宏利金融 （00945） 第三季錄得核心盈利17.4億加元，按固定匯率基準計算，較去年同期增長28% 。每股核心盈利錄得0.92加元，增長35%。派季度普通股股息每股0.365加元。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，受亞洲地區增長帶動，第三季度營運表現和新造業務表現強勁，季内亞洲的核心盈利按年增長33%，新造業務價值按年增長15%至6億加元，當中亞洲新造業務價值增長7%。

年度化保費等值銷售額升21%

第三季年度化保費等值（APE）銷售額升21%至約16.6億加元，主要受亞洲地區增長帶動。在經紀和銀保渠道的強勁增長帶動下，香港的APE銷售額增長57%，反映自今年2月以來香港和内地恢復通關後，內地訪港客戶的持續需求。

宏利季內繼續回購股票，今年初至今已回購總值約13億加元普通股。

相關文章：【MPF】宏利擬推強積金投資組合參考工具　待監管批准　冀10月推出

相關文章：【業績｜保險】宏利金融次季賺10.3億加元　派息0.365加元

記者：許明麗

港股 業績公布 宏利金融－S（00945） 保險公司 股票
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【保險股】宏利港澳第三季年度化保費等值銷售額增57%　新造業務合約服務利潤升近三成

下一篇文章

【日圓走勢】日本央行前官員估計　日本2024年初結束負利率政策
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款