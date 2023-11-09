【保險股】宏利金融第三季核心盈利升28%至17億加元　新造業務價值升15%

宏利金融 （00945） 第三季錄得核心盈利17.4億加元，按固定匯率基準計算，較去年同期增長28% 。每股核心盈利錄得0.92加元，增長35%。派季度普通股股息每股0.365加元。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，受亞洲地區增長帶動，第三季度營運表現和新造業務表現強勁，季内亞洲的核心盈利按年增長33%，新造業務價值按年增長15%至6億加元，當中亞洲新造業務價值增長7%。

年度化保費等值銷售額升21%

第三季年度化保費等值（APE）銷售額升21%至約16.6億加元，主要受亞洲地區增長帶動。在經紀和銀保渠道的強勁增長帶動下，香港的APE銷售額增長57%，反映自今年2月以來香港和内地恢復通關後，內地訪港客戶的持續需求。

宏利季內繼續回購股票，今年初至今已回購總值約13億加元普通股。

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記者：許明麗