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【中國經濟】中國10月CPI按年跌0.2%遜預期、7月以來再陷通縮　PPI跌幅擴大至2.6%

宏觀解讀 10:07 2023/11/09

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【中國經濟】中國10月CPI按年跌0.2%遜預期、7月以來再陷通縮　PPI跌幅擴大至2.6%

國家統計局公布，10月中國居民消費價格指數（CPI）按年下跌0.2%，遜預期；以按月標準計，10月CPI跌0.1%。10月中國生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅擴大至2.6%，略優於預期；以按月標準計，10月PPI則為持平。

中國今年7月CPI按年變幅曾跌0.3%，即陷通縮水平，但8月份隨即回升至增長0.1%。

3個月後CPI再陷負值　統計局：節日後消費需求回落

國統局指，10月份受天氣晴好農產品供應充足、節日後消費需求回落等因素影響，CPI略有下降。

其中，食品價格按年降幅4%，跌幅比上月擴大0.8個百分點，當中以豬肉價格下降逾30%最顯著。非食品價格上漲0.7%，漲幅與上月相同。非食品中，工業消費品價格下降0.1%，服務價格上漲1.2%，其中旅遊和機票價格分別上漲11%、5.1%，漲幅均有回落。

PPI按年下降2.6%，降幅較上月擴大0.1個百分點，主要是受上年同期對比基數走高影響。其中，煤炭開採和洗選業下降15.4%；化學原料和化學制品制造業下降6.9%。

相關文章：【中國經濟】中國9月CPI再跌至零　PPI連跌12個月、上月跌2.5%

記者：許明麗

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