貝殼第三季業績勝預期　經調整淨利潤達21.47億元人民幣　家裝家居業務淨收入按年飆升72.1%

11月8日，居住產業數位化服務平台貝殼（NYSE:BEKE; HKEX:2423）發佈2023年第三季財務業績。隨著一系列優化政策密集落實，市場情緒得到改善。貝殼第三季度淨收入為178億元（人民幣，下同），按年增長1.2%，超出業績指引上限，勝市場預期；屬於公司普通股股東的經調整淨利潤達21.47億元，按年增長13.3%。

從內地房地產市場總體來看，今年市場節奏與往年相比差異較大，第三季市場從低位回升。8月底以來，多地出台「認房不認貸」、下調首付比例、下調房貸利率、放鬆限購等政策，帶動二手房成交量逐步恢復，高線城市按季修復更為明顯，貝殼存量房前三季度累計總交易額（GTV）按年增長28%，單計第三季存量房貢獻利潤率達到48.7%，按年提升2.6個百分點，貝殼新房GTV亦達1,921億元。

今年7月以來，貝殼積極推進「一體三翼」戰略，向一站式新居住服務平台新階段邁進的同時，穩健經營能力得到持續驗證。貝殼三季度GTV為6,552億元，前第三季累計GTV按年增長23%。第三季毛利率進一步上升至27.4%。貝殼家裝家居業務進入快速發展期，季內家裝家居業務合同額達到33億元，按年增長65.6%。隨著竣工交付和收入確認節奏加快，該業務淨收入按年飆升72.1%，達到32億元，按季亦增21%。隨著產品設計等基礎能力的搭建，經營能力不斷加強。北京、上海、杭州等十城連續二三兩季度城市層面經營利潤盈利，合同額規模前十城市中經營利潤為正的有7個。期內，租賃住房管理營運業務規模擴大，貝殼租房業務中「省心租」的在管房源量從去年同期的5萬套提升至16萬套。

貝殼聯合創始人、董事會主席、首席執行官彭永東表示：「我們圍繞『美好居住』為中心展望未來，並渴望滿足消費者的巨大需求，為此我們將企業戰略升級到『一體三翼』，這是我們成為領先的一站式居住服務平台的重要一步。通過穩健經營和效率提升，我們增強了『一體』業務的敏捷性和韌性，並期待與更廣泛的行業參與者相連接，推動行業高質量發展。我們將始終致力於提升行業標準，同時與所有行業利益相關者建立持久的協同關係。我們科技驅動的基礎設施、豐富的數據資源、龐大的客戶流量以及廣泛的門店和經紀人網路，將讓我們有充分能力在未來為我們的客戶和整個居住行業帶來卓越的價值。」

貝殼執行董事、首席財務官徐濤指出：「我們堅實的現金儲備和穩健的財務管理使我們能夠在第三季度以股票回購和特別現金股息的形式回饋股東。展望未來，我們將保持戰略性和審慎的管理，不斷提高資本配置效率，優先投資於能夠帶來關鍵價值的業務領域，同時繼續致力於股東回報。我們相信，這將使我們實現可持續的有機增長，並為股東創造長期價值。」

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